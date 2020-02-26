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民俗專家點出媽祖遶境延期日　氣候涼爽「神明應該也樂見」

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▲▼大甲媽祖回鑾。（圖／記者陳玉攝）

▲大甲媽祖遶境活動每年都吸引許多信眾參加。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，3月的媽祖遶境活動到底辦不辦，讓廟方傷透腦筋。台中教育大學台灣語文學系專任副教授、民俗專家林茂賢26日在臉書PO文建議，農曆九月初九是媽祖昇天日，到時如果疫情減緩，不妨考慮選在這天舉辦，而且氣候也比較涼爽。

3月開始堪稱是台灣的「宗教盛事」，不少廟宇都有神明遶境活動，其中大甲媽遶境更是受到各界關注，但這次因為疫情影響，許多民眾擔憂遶境活動可能會成為防疫破口，內政部長徐國勇也希望大型宗教活動一定要有「延期的備案」。究竟是要照常舉辦還是延期，台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標會與南部各宮廟協商，並在26日上午9時召開記者會說明。

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而先前曾對此提出3點建議的民俗專家林茂賢，26日再度於臉書PO文分享見解，他認為，進香活動因為群聚、共食、同住，假如有外國觀光客或本國帶原者參與，恐怕會造成疫情擴散，「在神明庇佑之前我們必須先做好防疫」，況且民俗活動延期或取消也不是沒有前例，如能延到疫情穩定後再舉辦，相信更能表現出神明對信眾的關懷，也可以降低群聚感染的風險。

林茂賢提到，農曆九月初九是媽祖昇天日，氣候涼爽，到時候如果疫情減緩，廟方不妨考慮選在這天舉辦，大家也能放心跟著媽祖遶境，相信媽祖應該也樂見這樣的處理方式，否則要是有信徒染病，豈不是要陷媽祖於不義。

▲▼大甲媽祖遶境起駕。（圖／記者林世文攝）

▲林茂賢認為廟方可以延期至農曆九月初九。

精神科醫師潘建志也曾在臉書粉絲團「BillyPan 潘建志醫師」PO文提醒，因為疫情影響而停止神明遶境，台灣歷史上的確發生過許多次，例如北港媽祖遶境在日治時代，曾經因為日本腦炎疫情而中止，基隆城隍遶境因為霍亂（虎列拉）而禁止，另外媽祖遶境在228、蔣介石過世時也曾經中止。

潘建志指出，「早年媽祖遶境不是在3月，而是元宵節後，日期是可以改的」，而且最初媽祖出巡是回祖廟，也不是遶境，近年遶境的目的已非當年，「出巡路線每年都在變，目的、日期及路線變換都是人的想法，不是神的意志，沒有什麼神聖理由」、「民眾排隊都買不到口罩，還要繼續辦遶境，是主事者在為難信徒。」

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