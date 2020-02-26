「接任務秒拿證件上機」接回血友病童　抗煞勇護一人壓陣陳時中比讚

▲張莞爾曾站在第一線協助照護SARA病患。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃翊婷／綜合報導

滯留湖北的血友病童與馬姓母親24日搭乘長榮班機返台，同行協助的護理師張莞爾當天一早接獲通知，瞞著家人「單槍匹馬」前往四川與病童母子會合，最後成功完成任務。據了解，血友病童當天上機時相當緊張，透露自己已經好幾天睡不好，張莞爾一聽立即安撫「有我在，沒關係」，超暖的舉動傳開後，也獲得許多網友稱讚。

請繼續往下閱讀...

擁有呼吸治療師、助產師執照的張莞爾目前任職衛生福利部台北醫院，過去也有參與第一線照護SARS病患的經驗，24日當天一早接獲任務，立即回家拿取相關證件，下午便從桃園機場搭機前往四川與病童母子會合，協助他們測量體溫、穿上隔離衣、戴N95口罩。

對於外界相當好奇的機上配置，張莞爾解釋，機上分為3個區域，她與母子是坐在最後的區域，鄰座並無其他乘客，與其他乘客相隔10幾排座位，雖然飛行過程中並未供餐，但母子倆很配合，全程也沒有起來上廁所，此外，空服員擔心乘客不小心走到隔離區域，也有提醒其他人。

▲血友病童上機時曾透露自己因為太緊張，已經好幾天睡不好，張莞爾一聽立即安撫他，「有我在，沒關係」。（圖／攝影中心攝）

班機在24日晚間10時46分降落在桃園機場，母子倆經過初步檢疫，同日晚間11時40分隨即搭乘救護車前往醫院，並在25日凌晨住進負壓隔離病房隔離。中央流行疫情指揮中心25日下午召開記者會，醫福會副執行長王必勝表示，血友病童與母親仍住在負壓隔離病房，第一次檢驗結果稍早出爐，兩人都為陰性。

這次任務成功，張莞爾不僅獲得網友稱讚，就連中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中也比讚；對此，她坦言，其實直到出發之前都不敢告訴家人自己要去哪裡。至於是否要接受隔離，王必勝表示，張莞爾全程都沒有脫下防護裝備，所以不用居家隔離14天。