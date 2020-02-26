不斷更新／大陸病情趨緩？　「北京、上海0新增」累計確診78064

▲新冠肺炎醫療小組插管敢死隊。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛健委資料，新冠肺炎數字大幅降低，包含北京、上海、重慶等地都無新增。截至2月25日大陸新增確診406例，當日新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例，新增治愈出院病例2422例，累計確診78064，累計死亡2715例。

截至2月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例45604例（其中重症病例8752例），累計治癒出院病例29745例，累計死亡病例2715例，累計報告確診病例78064例，現有疑似病例2491例。累計追蹤到密切接觸者647406人，尚在醫學觀察的密切接觸者79108人。





湖北新增確診病例401例（武漢370例），新增治癒出院病例2058例（武漢1456例），新增死亡病例52例（武漢42例），現有確診病例41660例（武漢33563例），其中重症病例8326例（武漢7355例）。累計治癒出院病例20912例（武漢11793例），累計死亡病例2615例（武漢2085例），累計確診病例65187例（武漢47441例）。新增疑似病例311例（武漢242例），現有疑似病例2067例（武漢1447例）。

累計收到港澳台通報確診病例126例：香港特別行政區85例（出院18例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院7例），台灣31例(出院5例，死亡1例）。

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