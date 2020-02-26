解封3hrs湖北人狂逃亡…瘋傳超千人成功湧進長沙！官方「含糊闢謠」網質疑

▲武漢封城1個月。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

根據「武漢發佈」，武漢封城1個月後， 24日中午宣佈外地人等符合條件者可出城，即日起生效，但到了下午突然政策大轉彎，再度發公告指出該通告為未經同意所發出，因此「無效」。對此，大陸微博瘋傳「2月24日湖北解封3小時，有1735人進入長沙」。長沙官方26日對外闢謠，但用詞含糊，引發網友質疑。

據《瀟湘晨報》報導，長沙市委網信辦25日對外回覆，網傳不實！通報表示，「疫情發生以來，長沙市堅持聯防聯控措施，開展全面摸排、實施有序管理，特別是對武漢等疫源地來長沙人員予以重點關注，對離開疫源地間隔時間不足14的採取隔離醫學觀察措施，並開展核酸檢測篩查。」

通報表示，「目前，長沙市已連續多天確診病例零新增，疫情防控形勢總體平穩，但需要特別注意的是，當前防控風險依然存在，建議市民朋友繼續做好個人防護，不聚會，不聚餐，戴口罩。」

▲疫情重創湖北。（圖／路透）

不過，大陸網友對闢謠並不買帳，提出質疑，「這個闢謠有點含糊，闢謠既要指出不實之處，更要澄清事實真相。1、1735數字不準確？是有還是沒有，有的話到底多少人？2、解封3小時。有還是沒有？有的話是幾小時？3、進入長沙，是有還是沒有？若沒有，去哪了？」

24日下午，《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第18號）公告中指出，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），是市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同志同意發佈的，現宣佈該通告無效。

大陸國家衛建委25日也發出一份公告表示，要對疫情特別嚴重的湖北省繼續採取最嚴格的防控措施，已實施交通管控的武漢市和湖北省其他地市，嚴控人員輸出。