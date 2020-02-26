　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

解封3hrs湖北人狂逃亡…瘋傳超千人成功湧進長沙！官方「含糊闢謠」網質疑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲武漢封城1個月。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

根據「武漢發佈」，武漢封城1個月後， 24日中午宣佈外地人等符合條件者可出城，即日起生效，但到了下午突然政策大轉彎，再度發公告指出該通告為未經同意所發出，因此「無效」。對此，大陸微博瘋傳「2月24日湖北解封3小時，有1735人進入長沙」。長沙官方26日對外闢謠，但用詞含糊，引發網友質疑。

據《瀟湘晨報》報導，長沙市委網信辦25日對外回覆，網傳不實！通報表示，「疫情發生以來，長沙市堅持聯防聯控措施，開展全面摸排、實施有序管理，特別是對武漢等疫源地來長沙人員予以重點關注，對離開疫源地間隔時間不足14的採取隔離醫學觀察措施，並開展核酸檢測篩查。」

通報表示，「目前，長沙市已連續多天確診病例零新增，疫情防控形勢總體平穩，但需要特別注意的是，當前防控風險依然存在，建議市民朋友繼續做好個人防護，不聚會，不聚餐，戴口罩。」

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲疫情重創湖北。（圖／路透）

不過，大陸網友對闢謠並不買帳，提出質疑，「這個闢謠有點含糊，闢謠既要指出不實之處，更要澄清事實真相。1、1735數字不準確？是有還是沒有，有的話到底多少人？2、解封3小時。有還是沒有？有的話是幾小時？3、進入長沙，是有還是沒有？若沒有，去哪了？」

24日下午，《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第18號）公告中指出，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈的《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），是市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同志同意發佈的，現宣佈該通告無效。

大陸國家衛建委25日也發出一份公告表示，要對疫情特別嚴重的湖北省繼續採取最嚴格的防控措施，已實施交通管控的武漢市和湖北省其他地市，嚴控人員輸出。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
首例強制安置！北市1名居家檢疫者「二度趴趴走」　罰5萬送集中
台裔工程師「開特斯拉自駕」車禍亡！報告出爐：撞擊前在玩手遊
「黑幫學霸」痛毆2知名男星！討債手法太凶殘　連角頭都嚇到投案
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

「武漢疫情有轉變」　邱海波：病毒毒性可能在下降

社區人員上門量體溫...見71歲老人死亡家中！　6歲童：爺爺說外面有病毒

不斷更新／大陸病情趨緩？　「北京、上海0新增」累計確診78064

解封3hrs湖北人狂逃亡…瘋傳超千人成功湧進長沙！官方「含糊闢謠」網質疑

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被灌爆刪文

武漢封城夜半傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號：已達人類承受極限

武漢封城35天...管制兩天四變　台商嘆：我們只有唯一的出路

立法只能吃10種陸上動物？　深圳：違規者最高可罰43萬

「佛經」竟驗到新冠病毒樣本！香港北角佛堂已有7人確診

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

「武漢疫情有轉變」　邱海波：病毒毒性可能在下降

社區人員上門量體溫...見71歲老人死亡家中！　6歲童：爺爺說外面有病毒

不斷更新／大陸病情趨緩？　「北京、上海0新增」累計確診78064

解封3hrs湖北人狂逃亡…瘋傳超千人成功湧進長沙！官方「含糊闢謠」網質疑

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉！前央視主持人：說聲給你們添亂了　被灌爆刪文

武漢封城夜半傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號：已達人類承受極限

武漢封城35天...管制兩天四變　台商嘆：我們只有唯一的出路

立法只能吃10種陸上動物？　深圳：違規者最高可罰43萬

「佛經」竟驗到新冠病毒樣本！香港北角佛堂已有7人確診

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

被亂傳「同學女兒」爆疫情失控　高嘉瑜傻眼澄清：我有這麼老嗎？

蛋蛋的哀傷！角頭搶地盤開槍誤擊外送員下體　判刑7年

首例美軍確診！23歲「駐南韓美軍」染新冠肺炎　2天前曾至大邱基地

口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價...違者強制下架！

莊吉生首闖ATP500正賽　墨西哥網賽首輪不敵德國金童

「維和部隊將軍」又來了！單身婦要匯3萬換愛的禮物...保七警拉她回現實

網傳「口罩變好買」　他一查系統「見庫存量」驚呆：該怎麼辦？

朱學恆／紓困方案仍缺318億　疫情規模遠超預期

狂消毒也無效！　醫曝7病毒「酒精殺不死」：洗手才是第一位

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

醫學院女大生陳屍下水道28年後破案！「26歲嫌」背景曝

8次核酸檢測「均為陰」！洗碗女工染疫…

要大陸戴口罩向世界鞠躬道歉　前央視主持人被灌爆刪文

武漢封城驚傳「地獄叫聲」　民眾悶壞哀號

武漢封城35天　台商嘆：只有唯一出路

90歲爺爺住進自己的病區...6天後離世！

獨家追蹤／「短暫解封」眾人狂逃離武漢　4小時後..「說好的出城呢？」

萬家宴掀恐懼旋渦　居民淚揭真相

沒感染卻狂嗑藥物　她精神失常了

解封3hrs湖北人狂逃亡…超千人瘋湧進長沙！

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

日韓人去大陸躲肺炎！陸多地出新規說

深圳：以後只能吃10種陸上動物

陸知識產權局：4月完成瑞德西韋臨床

更多熱門

相關新聞

不斷更新／大陸病情趨緩？　「北京、上海0新增」湖北新增52死

不斷更新／大陸病情趨緩？　「北京、上海0新增」湖北新增52死

根據大陸國家衛健委資料，新冠肺炎數字大幅降低，包含北京、上海、重慶等地都無新增。截至2月25日大陸新增確診406例，當日新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例，新增治愈出院病例2422例，累計確診78064，累計死亡2715例。

護理師接回血友病母子　陳芳明：馬英九成為侏儒

護理師接回血友病母子　陳芳明：馬英九成為侏儒

即／大邱增1死亡病例　巴西首宗篩檢陽性

即／大邱增1死亡病例　巴西首宗篩檢陽性

美疾管中心：遲早會出現社區傳播

美疾管中心：遲早會出現社區傳播

即／大邱爆第3死　南韓累計12死

即／大邱爆第3死　南韓累計12死

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎湖北解封

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

即／大甲媽祖遶境「舉行」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

國際奧委會：東京奧運會可能取消

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面