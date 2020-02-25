蔡英文火速簽紓困條例！陳菊：台灣人民團結抗疫、共度難關





▲立法院三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院25日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困。總統蔡英文加速行政效率，下午召開記者會簽署法案，該法案於三日內生效。總統府秘書長陳菊表示，此舉創下行政、立法部門在國家遭遇艱鉅挑戰時展現效率的典範，「更象徵台灣人民團結抗疫、共度難關」。

陳菊透過臉書表示，今天陪同總統蔡英文和行政院長蘇貞昌簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，因應武漢肺炎防疫工作及受衝擊者紓困振興的特別法律在今天正式公告生效。

陳菊提到，行政院團隊快速提出確保國人健康及產業穩健的法案，不但展現高度行政效能，也希望有法源基礎的特別預算可以幫助產業度過難關。非常感謝立法院朝野黨團將草案優先協商完成三讀，「創下行政部門和立法部門在國家遭遇艱鉅挑戰時展現通力合作與效率的典範，更象徵台灣人民團結抗疫、共度難關。」

陳菊強調，面對疫情考驗，我們不能掉以輕心，但也不應該妄自菲薄，台灣有優秀認真的醫護藥事人員，有熱心無私的企業與勞工，還有每一位在日常生活中一起防疫的你我，再加上現在通過生效的特別條例，完備制度、預算、物資和人力的調度，相信大家攜手同心，台灣就能克服困難、繼續向前行。