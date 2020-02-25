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紓困條例即刻公告實施　蔡英文：盼朝野攜手成為防疫最強後盾

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▲▼蔡英文簽署紓困條例法案。（圖／ETtoday直播）

▲蔡英文簽署紓困條例法案。（圖／ETtoday直播）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院25日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困。總統蔡英文加速行政效率，下午召開記者會簽署法案，該法案於公告後即刻實施。

蔡英文表示，在特別條例中，防疫物資、散布不實訊息，都有清楚規定；關於隔離檢疫措施，居家檢疫民眾、照顧隔離者家屬如果收入受到影響，都可以申請防疫補助；租稅補助方式，針對受到疫情影響的產業、暫時隔離的員工，政府訂定振興措施，提供必要協助，相信透過立法，讓行政院、立法院、執政黨在野黨都有共同目標，就是盡力防堵疫情。

蔡英文強調，要確保國人健康安全、產業穩健，特別條例六百億預算會再送到立院審議，希望朝野再度攜手，提供防疫最有力後盾，台灣一定可以通過考驗，我們繼續加油。

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