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站在最前線堵破口「寧願多做，不可少做」　中區海巡視訊防疫教學

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▲海巡署中部分署加強防疫，與醫師視訊教學。（圖／海巡署中部分署提供）

▲海巡署中部分署加強防疫，與醫師視訊教學。（圖／海巡署中部分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續延燒，海巡肩負第一線防疫重責，為更能認識及落實對疫情病毒的掌握及瞭解，25日邀請台中慈濟醫院預防醫學中心副主任郭勁甫醫師至中部分署實施「新型冠狀病毒防疫講座」，以加深對病毒的認識，強化前線海巡弟兄執行勤務時的防疫觀念，有效防堵疫情入侵。

▲海巡署中部分署加強防疫，與醫師視訊教學。（圖／海巡署中部分署提供）

▲海巡署中部分署加強防疫。（圖／海巡署中部分署提供）

據了解，海巡署中部分署經常面對來自世界各國的船隻，以及沿海周邊安全，為了防堵疫情擴散，除了最基本的量額溫及消毒殺菌、勤洗手外，嚴厲執行每位海巡人必配口罩等，同時也宣導面對疫情來臨時必須的應變措施，今天再加碼與醫師視訊線上教學，讓海巡的弟兄們都感到非常的受用，郭勁甫更呼籲同仁在疫情未見緩和前，務必做好自身防護，出入室內公共場所記得佩戴口罩，並做好手部清潔消毒。

▲海巡署中部分署加強防疫，與醫師視訊教學。（圖／海巡署中部分署提供）

▲海巡署中部分署加強防疫，與醫師視訊教學。（圖／海巡署中部分署提供）

今天視訊現場中部分署透過網路視訊方式，讓苗、中、彰、雲、嘉超過百名第一線執勤同仁也一起參與，與蔡醫師線上互動解惑，座談內容則針對病毒介紹、傳染途徑方式、口罩佩戴時機及方式、環境消毒及個人健康防疫等進行教學，使每位同仁確切建立及提高防疫知識，郭醫師更呼籲同仁在疫情未見緩和前，務必做好自身防護，出入室內公共場所記得佩戴口罩，並做好手部清潔消毒。

▲海巡署中部分署加強防疫，與醫師視訊教學。（圖／海巡署中部分署提供）

▲海巡署中部分署加強防疫。（圖／海巡署中部分署提供）

海巡署中部分署表示，本分署在疫情持續蔓延當下，為提升第一線執行防疫工作同仁防疫觀念，邀請專業醫師實施座談並以視訊方式讓同仁直接與醫師互動，對疫情的疑惑直接線上提問，由醫師第一時間解答，立即更深入認識各種防疫作為；另本分署將秉持「寧願多做，不可少做」、「以最嚴謹的態度面對疫情』及「最高標準」原則，持續強化各項防疫工作，將疫情阻絶境外，守護國人健康。

▲海巡署中部分署加強防疫，與醫師視訊教學。（圖／海巡署中部分署提供）

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