快訊／蔡英文簽署「新冠肺炎紓困條例」　將用筆送給陳時中

▲立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例，席間將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

源自中國武漢的新冠肺炎持續肆虐全球，立法院25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困。對此，總統蔡英文下午也火速在總統府舉行記者會，在媒體見證下完成簽署，簽署後也將這支具象徵意義的筆，送給本次抗疫的衛福部長、中央防疫中心指揮官陳時中。

立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，條文中分為防治、紓困、振興與罰則等4部分共18條，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困。

對此，蔡英文下午火速在總統府舉行記者會，副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、立法院長游錫堃等人也陪同出席，並在媒體與國人見證下完成簽署。在簽署完畢之後，她也將這支簽署的筆，送給本次抗疫的重要功臣陳時中。

其實，這不是蔡英文第一次將簽署法案的筆致贈給代表性人物，蔡英文也在2019年5月份，台灣同婚合法化後，將簽署法案的筆送給台灣同性婚姻運動先驅祁家威。當時，她還附上一張親筆寫下的小紙條，上面寫著，「家威先生，我用這枝筆，簽署了司法院釋字第748號解釋施行法，請您留念。願愛團結這塊土地上的每一個人。」

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