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自由了！輔大27港澳生結束隔離　開心「出關」飛奔買珍奶+剪頭髮

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▲▼港澳生同學居家檢疫期滿拿行李出關。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲港澳生同學居家檢疫期滿拿行李出關。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

自由了！輔仁大學27位港澳學生配合政府防疫政策，進行14天居家檢疫後，本月25日終於解禁！港澳生們對於能自由活動顯得非常開心，有人立刻飛奔買珍珠奶茶、有人想去剪頭髮，歡喜迎接下周一（3月2日）開學日的到來。

輔大表示，當時安排港澳生們入住尚未啟用的校園實習旅館，一人一室，並派同仁排班24小時隨時給予協助。學生每天需繳交200元餐費，由校方人員代買便當，放置一樓櫃台，再分發給檢疫中的學生，但不會收取任何住宿費用。在這段期間，各系所的師長們紛紛送來咖啡、水果、麵包等美食給學生享用，持續加油打氣。

▲來自香港的林同學花兩倍價格買機票回台。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲來自香港的林同學花兩倍價格買機票回台。（圖／記者陳雕文翻攝）

來自香港，就讀輔大護理系的林同學表示，過去一張香港飛台灣的機票約4千多元，搶票來台時，機票已經漲了2倍，一張要價8千多，他毫不猶豫立刻購買，急著想快回學校，對於住在宿舍檢疫，他覺得很滿意，平常無聊時就用手機上網打發時間。

就讀哲學系的梁同學，笑著說要去喝珍珠奶茶慶祝出關；也有同學表示頭髮變長了，打算先去剪頭髮，活動計畫排滿滿，但也有許多港澳同學顯得很淡定，決定要回宿舍看影片或者睡覺，展現平常心。

▲梁同學等辦好手續後要立刻去買珍奶。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲梁同學等辦好手續後立刻去買珍奶。（圖／記者陳雕文翻攝）

為了歡迎港澳同學重返校園，輔仁大學學務處準備了豐盛的早餐以及飲料幫同學補充體力，福智青年社的同學也繪製了愛心卡片表達歡迎，輔大學務長陳若琳特別到場，感謝港澳同學的配合。

輔大表示，還有其他無法返台上課的學生，校方正在商討線上遠距教學的方式，未來疫情若持續延燒，可能還會有日本、韓國籍學生無法抵台，目前都在觀望，會做好準備隨時因應不同的狀況。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼校方準備豐盛的早餐給港澳同學補充體力。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲校方準備豐盛的早餐給港澳同學補充體力。（圖／記者陳雕文翻攝）

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