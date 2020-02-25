加強防疫！金門設立計程車免費消毒站　公共運輸安全防護再升級

▲金門縣政府為加強防疫設立計程車免費消毒站。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／金門報導

新冠肺炎疫情持續延燒，金門縣政府除要求各級學校妥善進行防疫整備外，為讓民眾能有安心乘車環境，目前針對公共運輸及計程車也設立了免費消毒站，提供需要的業者使用，以維護搭車環境及旅客健康安全，讓公共運輸安全防護再升級。

因應新冠肺炎疫情升溫，金門縣副縣長黃怡凱25日前往機場訪視計程車、遊覽車消毒站消毒作業情況，提醒業者及司機，戴口罩、量體溫，並於接送乘客後確實針對重點區域，如旅客接觸頻繁的車內椅背、把手、安全帶扣環及門把，均以消毒劑加強消毒，以維護搭車環境及旅客健康安全，同時也提醒乘客做好個人防護措施，避免相互感染，防制疫情蔓延。

請繼續往下閱讀...

▲▼金門縣政府為加強防疫設立計程車免費消毒站。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃怡凱表示，計程車、遊覽車運輸是防疫相當重要的一環，業者做好防疫，不僅能保護自己，也能協助政府防疫，務必掌握防疫消毒要領，對於車內防疫消毒有正確概念，才能使防疫工作無死角，這也是設立免費消毒站的最初用意。

對此，金門縣政府再醒有需要進行車體消毒的計程車、遊覽車業者，可於2月25日起至3月31日中的上班日（不含國定假日）上午9點至11點及下午2點至4點，至「尚義機場旁遊覽車停車場」及「烈嶼鄉習山湖停車場」2處進行消毒作業，歡迎大家多加利用。

►偷偷分享少女秘密！