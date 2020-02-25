韓國近千人確診！林佳龍：研議是否「禁止出團並停飛航班」

▲林佳龍今日視察高鐵南港站防疫作為。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，日本、韓國疫情險峻，疫情指揮中心已將兩國旅遊建議提升為第二、第三級，交通部長林佳龍今日表示，航空公司已有取消部分航班，目前正與指揮中心研擬，是否要進一步禁止旅行社出團與要求航空公司停飛。

中央流行疫情指揮中心今日統計，新冠肺炎於國際間已累計2,327例確診病例，除大陸外，病例數以韓國833例、日本鑽石公主號644例(含本國籍5例)、義大利229例、日本159例及新加坡90例為多。

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其中34例死亡，包括伊朗12例、韓國8例、義大利6例、鑽石公主號3例、香港2例、菲律賓、法國、日本各1例。

▲高鐵公司列車站每日均要進行體溫檢測。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，已提醒旅行社避免至韓國所有非必要旅遊活動，不過尚未禁止。林佳龍表示，韓國已升至第三級旅遊建議，有航空公司已停飛部分韓國航線，如虎航，至於是否要進一步禁止旅行社出團韓國，與要求航空公司停飛韓國航線，則正與指揮中心研議中。

另外有旅行業者反應，由於航空公司不願退票退費，旅行社得與旅客收取費用，導致旅行社、消費者之間關係緊張，林佳龍表示，由於旅行社向航空公司購票做法很多，有直接購買使用，也有買了以後切票再賣給下游業者，涉及很多行規。

林佳龍說，當然要保障消費者權益，但航空公司也是疫情受害者，傷害很大，交通部希望能兼顧消費者、航空公司、旅行社的權益，正在商討相關對案中，呼籲消保官能積極協助消費者。