開學防「新冠」！　花蓮警民落實戴口罩、勤洗手、量體溫

▲▼花蓮開學後啟動三級防護，家長在家先幫學童量體溫，進校門再測額溫。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今天是新冠肺炎延燒以來的開學日，為因應病毒疫情，花蓮高中職以下學校開學日延後至2月25日，花蓮縣政府充份準備校園防疫工作，在老師、家長配合下，警察叔叔執行護童專案，保護好每位孩子，安心上學。

開學後各校啟動三級防護，請家長在家先幫學童量體溫，進校門再測額溫，在校時段由班級導師為學生量體溫並保持教室通風。鳳林警分局在開學前深入勤區訪查向家長、學童宣導，勤洗手、量體溫，必要時戴口罩，重視健康管理與保健，開學日則全面維護學童上下學交通安全，全力在防疫、交通安全著墨，全方位保護國家未來的主人翁。

為了能落實防疫情，學生只要超過或等於38℃，就要送醫護室處理，並由校方通知家長帶去看醫生。警方也提高警覺加強校園週邊巡邏給予必要之協助，鳳林分局並準備100份口罩，給臨時有需要的學生備用。

鳳林警分局表示，為了讓孩子們安心就學，開學前各相關單位進行校園防疫、環境消毒等工作，呼籲家長也要積極配合，鼓勵學童勤洗手，咳嗽戴口罩並儘速就醫，充份落實健康三原則：「戴口罩、勤洗手、量體溫」，防疫作戰全民一起來。為開學做好準備，保護好每個孩子，不讓病毒趁虛而入。

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