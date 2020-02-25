恭迎大甲媽回鑾遶境採「總量管制」　彰化縣府開大門迎香客有條件

▲往年大甲媽祖遶境，彰化縣政府開大門迎香客。（圖／ETtoday資料畫面）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情，媽祖宗教遶境要停辦還是要延辦眾說紛紜，桃園縣長鄭文燦開第一槍！公布26日到鹿港天后宮參加桃園龍德宮南巡進香的接駕活動正式取消，但大甲鎮瀾宮媽祖9天遶境活動，除非「封城」才會停辦，彰化縣長王惠美說「神明指示，既然敢開那個日子，就一定會有準備，我相信廟方，會做最好準備」。

往年彰化縣政府為考量大甲媽祖香客、信徒逐年增加，為服務來自世界各地廣大香客，行經彰化市期間開放中庭及廣場供香客休息，並開放南郭路停車場供民眾免費停車，今年因為疫情的來襲，面臨考驗，將採「總量管制」，至於要開放多少人，下午開完會將會有決定。

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▲往年大甲媽祖遶境，彰化縣政府開大門迎香客。（圖／ETtoday資料畫面）

縣長王惠美表示，神明既然指示這個日子，相信廟方一定會做最好的準備，信徒也會自己斟酌自己的健康狀況，來參與媽祖繞境的活動，彰化縣政府會先行做消毒的動作，飲食方面也希望信徒們能夠自備餐具，該戴口罩的就戴口罩，縣府還是會提供適當的空間給信徒做休息使用。

行政處也對此表示，因應武漢肺炎，縣府也體恤大甲媽香客的辛苦，循往例仍開放縣府中庭給香客休息，但為了加強防疫，將採「總量管制」，將限制在中庭的人數，同時，在進出時要先量額溫，並要求一定要「戴口罩」才能進入，並加強酒精消毒及乾洗手，並在戶外增設流動廁所，讓香客及縣府洽公同仁及民眾都能安心，一起渡過疫情。再次呼籲，自疫情風險區回國14天之內者，盡量避免加入人群聚集的進香隊伍或室內活動。

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