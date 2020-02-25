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南韓入境旅客27日起將居家檢疫　鄭文燦：準備很多防疫包

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▲桃園市長鄭文燦視察敏盛醫院防疫整備工作，發燒篩檢站第一線醫護人員位患者測量體溫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦視察敏盛醫院防疫整備工作，發燒篩檢站第一線醫護人員測量體溫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對南韓新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，中央疫情指揮中心宣布27日起從南韓入境旅客需居家檢疫14天，桃園市長鄭文燦25日表示，居家檢疫者人數應會再增加，市府已準備了許多防疫包，會用陪伴關懷與服務態度，協助居家檢疫者度過14天，這部分重點工作是強調健康管理與降低風險。

根據中央疫情指揮中心統計，南韓疫情確診病例有833例、死亡8人，已進入社區傳播階段，我已將南韓旅遊疫情建議等級提升到第3級警告，27日起從南韓入境旅客，需居家檢疫14天。

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▲桃園市長鄭文燦25日視察敏盛醫院，感謝第一線醫護人員對防疫工作的付出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦25日視察敏盛醫院，感謝第一線醫護人員對防疫工作的付出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦25日視察桃園市敏盛綜合醫院防疫整備工作時指出，桃園市居家檢疫數字最高曾到達2500人，但24日已降到1500人，若南韓入境旅客需要居家檢疫，這個人數會再增加，市府已經做了充分準備，原則上這14天的隔離工作重點是強調健康管理、降低風險。

鄭文燦強調，市府為居家檢疫的市民準備很多防疫包，包括中藥健康包、消毒包、零食療癒包等，用陪伴關懷與服務態度幫助他們度過這14天，不是只有管制而已。

此外，媒體還提問市府是否憂心之後發生社區感染問題？

鄭文燦則認為，桃園市這週會進行社區自主防疫演練，這與防災演練一樣，基本上防疫工作要超前部屬，目前沒有大規模的社區感染，但零星的家庭群聚感染還是有的，防疫指揮中心曾針對這個部分，應該都有積極防疫對策，市府的防疫自主演練，本週就會先進行；，市府後續將擴大協助防疫工作，包括協助醫院與學校採購紅外線顯像儀、社區自主防疫演練、提供居家檢疫關懷包、視察學校防疫對策落實情形等，盼能有效防止疫情蔓延。

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