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疫情爆發恐分流上班　北市府盤點備援地點

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記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，北市府24日下午召開疫情應變小組會議，副市長黃珊珊會後表示，各機關在SARS曾討論第二辦公室跟分流作業，今天也進入討論，市府開始討論備援計畫。

黃珊珊表示，擔心因為有人確診而影響到公務作業，因此有特別討論。因為是SARS有一個規定，但後來沒有執行，那些計畫都是17年前計畫，當時沒有網路，沒有更方便的聯絡工具。

黃珊珊指出，她下了決議，請人事處去盤整，像交通局有停管處，可能備援的上班地方，首長副首長怎樣去搭配分流，每個局處下一次要提出應變計畫，此外，市政大樓本身要做好所有的消毒、清潔工作，要如何分流，也會訂出公管中心的應變計畫，任何情況下不能停擺。

至於是否禁止公務員出國，黃珊珊表示，2月跟首長說跟議會出國考察團往後延期，首長是防疫第一線，公務員人出國目前為止沒有特別禁止的原因是，現在出國都是一件負擔很重的事，包括去的國家也會認為你是從有疫病的地方來的，回來可能還要被隔離，相信同仁會做相關考慮。

黃珊珊並說，可能有同仁有特殊需求，完全明文禁止可能不見得是最適合，要看個案，「不鼓勵啦」。

對於開學日學童應量體溫上學，黃珊珊表示，希望孩子不要全部集中們口等量體溫，第一天可能比較亂，比較密集，其實有自己量體溫的表，第二天以後拿到表後可以回家自己量，有個類似快速通關先進去，不要擋在門口，在門口也是一種聚集，第二個會有安全問題。

黃珊珊指出，很多家長沒有額溫槍，畢盡還是要經過學校關卡，但是學生量多的要疏導交通，希望小學多派志工媽媽協助量體溫，有狀況的孩子一定要有獨立的通道，前往暫時休息的地方，讓家長接回。

至於家長擔心自主量體溫成為防疫破口，黃珊珊強調，北市每一班都有一支額溫槍，過了門口那關，在教室裡面還是會抽驗，盡量啦，我們相信孩子，這是誠信教育，你填了我就相信你，只是說怕有一些家長認為，沒地方放，吃退燒藥就進來，老師同學一定有反應。

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