手機定位監測！中港澳旅遊史需「居家檢疫14天」　違規外出最高罰15萬元

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行指揮中心今（24）日表示，針對有中、港、澳地區旅遊史的民眾實施居家檢疫措施，民眾返家後即啟動，在這期間民眾應留在家中（或住宿地點）不外出，亦不得出境或出國，為落實居家檢疫措施，將同時透過手機定位輔助防疫，如民眾在居家檢疫期間違反規定外出，最高罰15萬元。

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▲中央流行疫情指揮中心 。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心強調，依「傳染病防治法」第58條規定及依109年2月6日「具有中國大陸、香港及澳門地區旅遊史者，於入境日起應進行14日居家檢疫，期間不得外出，亦不得出境，並應提供詳實之聯絡資料及配合必要之關懷追蹤機制」。因此，為落實居家檢疫措施，推動運用智慧科技輔助居家檢疫措施，透過手機定位輔助相關防疫作為，均屬應配合之居家檢疫範疇。違反上列相關規定者，將依「傳染病防治法」第69條第1項，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

指揮中心指出，居家檢疫期間，應注意手部衛生，勤洗手，並與同住者保持1公尺以上距離，減少接觸。如有如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就診，應主動聯繫衛生單位，由衛生單位安排後續就醫事宜。更多「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19，簡稱武漢肺炎)資訊，可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)。

▲有中港澳旅遊史須「居家檢疫」智慧追蹤，違反規定外出最高罰15萬。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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