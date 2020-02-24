　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

過度防疫及受不公平對待　陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸文旅部發布赴美旅遊提醒。（圖／翻攝文旅部官網）

▲大陸文旅部發布赴美旅遊提醒。（圖／翻攝文旅部官網）

記者魏有德／綜合報導

自大陸爆發新冠肺炎疫情，部分國家對其提升旅遊警戒，採取限制入境措施，其中，美國自2月2日起臨時禁止14天內曾赴陸旅行的外國人員入境。對此，大陸文化和旅遊部今（24日）發出通知，由於美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，中國遊客在美屢遭不公平對待，「提醒中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部發言人華春瑩3日曾提到，部分國家對近期中國公民入境採取或加強檢疫防疫等措施，表示理解和尊重。隨後，華春瑩話鋒一轉，直指美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，與世衛組織建議背道而馳。

▲▼美國,流感,疫苗,接踵。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國流感季爆發，約1900萬人感染。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩表示，美方第一個提出撤出其使館部分人員、第一個宣佈對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，「帶了一個很壞的頭。」華春瑩指出，美政府對華採取的限制措施恰恰是世衛組織反對的，美方正在從過分自信轉變到恐慌和過分應對，「禁止過去14天內曾赴華旅行外國人入境等措施也有侵犯公民權力的嫌疑，而且並不能真正降低病毒擴散的風險。」

同時，華春瑩也以美國流感季為例，認為其流感造成的影響比新冠肺炎更為驚人。有鑑於此，大陸文旅部今日在官網上發布通知，由於美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，中國遊客在美屢遭不公平對待，提醒中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。
 

ET快訊
劉真移除葉克膜做人工心臟　醫曝「非常重症」原因
桃園工安意外！土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中
即／高雄跟進了！3/2起公務員禁前往「二級旅遊警示國家」
血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」　事件始末一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

產業重傷　陸2月上旬乘用車銷量年減92%

不斷更新／香港「再加5確診」累計79宗！　呼籲避免前往日韓疫區

怒轟《華爾街日報》還不道歉　趙立堅：一意孤行就承擔後果

過度防疫及受不公平對待　陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

陸人大常委會決定：以「全面禁止食用野生動物」為導向立法

習近平認「難度最大」衛生事件　超過2000醫護確診：我心情十分沉重！

「網紅」外交官趙立堅首秀　陸外交部發言人「鐵三角」成形

廣東也出現新冠肺炎「二次感染」！患病兒童治癒回家…隔離期間再中招

醫生冒生命危險治病　他卻嫌隔離站「伙食太差」逃回家吃麵！

快訊／近40年來第一次！　大陸兩會表決「確定延期」時間另決定

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

產業重傷　陸2月上旬乘用車銷量年減92%

不斷更新／香港「再加5確診」累計79宗！　呼籲避免前往日韓疫區

怒轟《華爾街日報》還不道歉　趙立堅：一意孤行就承擔後果

過度防疫及受不公平對待　陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

陸人大常委會決定：以「全面禁止食用野生動物」為導向立法

習近平認「難度最大」衛生事件　超過2000醫護確診：我心情十分沉重！

「網紅」外交官趙立堅首秀　陸外交部發言人「鐵三角」成形

廣東也出現新冠肺炎「二次感染」！患病兒童治癒回家…隔離期間再中招

醫生冒生命危險治病　他卻嫌隔離站「伙食太差」逃回家吃麵！

快訊／近40年來第一次！　大陸兩會表決「確定延期」時間另決定

疫情打亂旅遊、出差計畫　富邦產推「快捷理賠」零時差服務

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

寒流農損破千萬！苗栗縣損失最慘重　高接梨穗146公頃沒了

存起來！6張圖告訴你「開學防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

新冠肺炎衝擊拍賣市場　蘇富比宣布香港春拍延至7月

大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

明日開學！美女急診醫師田知學親授「防疫4妙招」...要小孩戴口罩太困難

中職／范國宸春訓已2轟　新打教訓練有成效

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

快訊／政策大轉彎！武漢下午宣布：取消「外地人可出城」

全家窩14天解除隔離！趴趴走13天…突發病確診

湖北醫師確診新冠肺炎…搶救無效離世

鑽石公主號返港首確診！豪宅男發燒38.2度「自行吞藥」

放屁傳染新冠肺炎　疾控中心解答

血友病母子「唯二」確定返台　涉台人士：其他台灣民眾「急找管道回家」

光頭男排隊口罩被扯下「猛揮拳」2女血濺櫃台

血友病童身份 陸委會澄清

大陸4醫生一天內走了！　發現通報數字疑點

習近平：以疫情為契機，壯大新興產業

天文學泰斗染新冠肺炎　孫女急尋血漿

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

穿防護衣巡房9小時　護理長呼吸困難倒地

更多熱門

相關新聞

台東縣禁公教前往2、3級旅遊警示國

台東縣禁公教前往2、3級旅遊警示國

因應新冠肺炎疫情，台東縣政府人事處召開會議決議即日起禁止同仁請假出國到新冠病毒（COVID-19）第二級及第三級旅遊警示國家，新冠肺炎在國際間延燒，台東縣府全力投入防疫工作，請大家共體時艱，為防疫工作及保護國人健康努力。

分流上班？北市府盤點備援地點

分流上班？北市府盤點備援地點

南韓肺炎病例大增　K聯賽確定延賽

南韓肺炎病例大增　K聯賽確定延賽

手機定位居家檢疫民眾　違規外出罰15萬元

手機定位居家檢疫民眾　違規外出罰15萬元

伊朗媒體：50人死於新冠肺炎

伊朗媒體：50人死於新冠肺炎

關鍵字：

文化和旅遊部旅遊美國新冠肺炎武漢肺炎新型冠狀病毒流感華春瑩特派現場

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面