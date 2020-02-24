過度防疫及受不公平對待　陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

▲大陸文旅部發布赴美旅遊提醒。（圖／翻攝文旅部官網）

記者魏有德／綜合報導

自大陸爆發新冠肺炎疫情，部分國家對其提升旅遊警戒，採取限制入境措施，其中，美國自2月2日起臨時禁止14天內曾赴陸旅行的外國人員入境。對此，大陸文化和旅遊部今（24日）發出通知，由於美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，中國遊客在美屢遭不公平對待，「提醒中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部發言人華春瑩3日曾提到，部分國家對近期中國公民入境採取或加強檢疫防疫等措施，表示理解和尊重。隨後，華春瑩話鋒一轉，直指美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，與世衛組織建議背道而馳。

▲美國流感季爆發，約1900萬人感染。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩表示，美方第一個提出撤出其使館部分人員、第一個宣佈對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，「帶了一個很壞的頭。」華春瑩指出，美政府對華採取的限制措施恰恰是世衛組織反對的，美方正在從過分自信轉變到恐慌和過分應對，「禁止過去14天內曾赴華旅行外國人入境等措施也有侵犯公民權力的嫌疑，而且並不能真正降低病毒擴散的風險。」

同時，華春瑩也以美國流感季為例，認為其流感造成的影響比新冠肺炎更為驚人。有鑑於此，大陸文旅部今日在官網上發布通知，由於美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，中國遊客在美屢遭不公平對待，提醒中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。

