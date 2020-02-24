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大園警方針對易肇事路段加強取締　取締增加780件肇事減少1/3　

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▲員警在車流量大及易肇事路段，加強取締交通違規。。（圖／大園警分局提供）

▲員警在車流量大及易肇事路段，加強取締交通違規。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局大園分局為強化交通事故防制成效，特別針對轄內大園區中正東路、大觀路及三民路、觀音區中山路等易肇事路段，分析肇事原因以「違反號誌管制」、「轉彎未依規定」、「車輛不禮讓行人」等項目佔大多數，為此特別針對轄內車流量大及易肇事路段，加強取締交通違規。

▲▼另外在校園周邊加強交通疏導，勸離違停及加強取締交通違規行為，確保學生安全。（圖／大園警分局提供）

▲▼另外在校園周邊加強交通疏導，勸離違停及加強取締交通違規行為，確保學生安全。（圖／大園警分局提供）

▲▼另外在校園周邊加強交通疏導，勸離違停及加強取締交通違規行為，確保學生安全。（圖／大園警分局提供）

警方統計，2月份截至23日止共取締各類交通違規2,893件，較1月份同期2,113件，增加780件；交通事故件數2月份共33減3件，較1月份473件，減少140件，確實有效防制交通事故發生。

此外，為因應25日高中以下學校開學後，即將湧入大量接送學生的人、車潮，大園分局也將於25日開始，結合警、民力配合學校導護志工，針對上、下學時段在校園周邊加強交通疏導，勸離違停及加強取締交通違規行為，確保學生安全。警方也呼籲駕駛人，如行經校園附近請務必減速慢行、禮讓行人，以免發生意外。

大園分局長郭森永表示，取締違規並非以處罰為目的，而是在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，也提醒民眾多一分注意就能少一分危險發生。

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