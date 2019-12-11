北市警統計：2019年共26行人遭撞亡　銀髮族佔17人

記者張君豪／台北報導

信義警方表示，12月10日在信義區福德街，一輛公車疑似通過路口未注意禮讓行人，於轉彎時不慎撞上行走於斑馬線的長者，目前傷者仍住院治療中。警方藉此呼籲，希望用路人、駕駛行經路口時必須減速，並細心查看車輛內A住死角，避免因駕駛疏失釀成傷亡。

▲大型車輛常因A柱死角、內輪差撞擊過馬路的行人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大型車輛常因A柱死角、內輪差撞擊過馬路的行人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方秀出數據統計：今年台北市因交通事故死亡行人數有26人，其中高齡者占17人，顯示高齡行人屬於死亡事故高危險群。警方指出，高齡銀髮族經常外出晨運，加上清晨車流較少、駕駛行車速度較快。

警方呼籲，民眾通過路口時，應確認有無行人、轉向時要擺動頭部確認A柱視線死角範圍內沒有行人及禮讓行人優先通行；行人通過路口時，應確認左右有無來車並儘速通過，避免在馬路上有滑手機等危險動作，如為高齡長者，晨昏外出應著亮色衣物或配戴反光物件，同時依號誌通過路口，切勿任意穿越車道。

信義警方也將加強「不禮讓行人」、「行人違規」等交通違規取締，希望藉此提醒駕駛人：行經路口如遇行人通過斑馬線，應至少保持3組斑馬線以上距離，禮讓行人優先通行，以降低事故的發生。

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