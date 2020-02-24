病毒太狡猾！　成都治癒病患再次感染「引發恐慌」　

▲成都一名病患罹患新冠肺炎（COVID-19）又被感染，引發大陸網民議論。（圖／翻攝 長江日報）

記者任以芳／綜合報導

曾經罹患新冠肺炎（COVID-19）是否會再次感染？近日，大陸網友瘋傳成都市一名出院患者，又出現核酸檢測為陽性的消息。成都市衛健委宣傳處證實消息屬實，該名病患又重新回醫院治療，也引起部分網民恐慌，病毒是否真的會重複二是傳染？

根據大陸報導指出，該名病患2月10日出院，符合當時《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第五版）》的出院標準，連續兩次、間隔時間超過24小時核酸檢測為陰性， 出院時各項指標都符合要求。幾天後該患者又檢測陽性，不少網民擔憂留言，「病毒真是太狡猾了，不愧是流氓病毒。」並且擔心，難道痊癒後還會再感染復發？

▲罹患新冠肺炎會二次感染，醫生推估，可能病患原本體內存在極少病毒，沒被檢測出來。（圖／翻攝 澎湃新聞）

南方醫科大學三級生物安全實驗室主任趙衛表示，「理論上存在再感染的可能，但幾乎微乎其微，極有可能是患者體記憶體留有病毒。」他也推估，出院時沒有檢測出來，可能存在兩種情況，「一是雖然患者已經痊癒，外在看無症狀，體內可能還留存有病毒，只是數量很少，沒有檢測出。二是患者體內病毒數量並不少，超過了檢測下限，採樣或檢測過程中的失誤，才會出現假陰性。」

由於目前採用的核酸檢測技術，確實存在假陰性的風險，導致醫療誤判的可能性。為了增加準確性，大陸也修正檢測流程。按照第五版新版診療方準重新修正，病情真後續發展，增加下呼吸道肺泡灌洗液的標本檢測作為出院標準。

趙衛強調，「如僅是個案，民眾大可不必恐慌。」確實有一些病毒，如脊髓灰質炎病毒，患者已痊癒，沒有症狀，病毒依然在體內留存和排出，具有傳染性，最常有數月之久。至於新冠病毒痊癒後會不會再次感染，趙衛也表示，「目前沒有出現變異，不同地區、不同時期、不同患者來源病毒的基因組分析發現，還是很穩定的。」