大陸兩會確定延期　「關鍵表決今日出爐」

▲2020大陸全國兩會確定延期。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會第十六次會議今（24日）在北京開幕，將針對兩項重要草案決議。一是全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案，二是關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案，提請會議審議。這也是外界最關注，大陸兩會延期確定時間，將在今日揭曉。

根據新華社報導，十三屆全國人大常委會第十六次會議今（24日）上午9點開始。受委員長會議委託，全國人大常委會法工委主任沈春耀首先就關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案作了說明。隨後，受委員長會議委託，沈春耀還就關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案作了說明。 下午4點，十三屆全國人大常委會第十六次會議將舉行閉幕會，對擬提請表決的決定草案和有關事項進行表決。

▲今年大陸兩會延期，將牽動其他國際性重要會議跟著改期。（圖／記者曾俊豪攝）

按照過去慣例，大陸兩會都是3月3日開幕，3月中旬閉幕，針對今年可能延期的時間點，有外媒推估，三月下旬或四月初最有可能。目前大陸各地疫情漸漸趨緩，預估3 月中開始平穩，加上14天的最後觀察隔離期，4月初召開兩會可能性最大。

由於疫情尚未明朗，大陸最高指導原則以「防疫為優先」。自從大陸實行改革開放，恢復人大和政協的會議都在三月初，連2003年SARS期間都照常舉行，今年兩會延期將是近40年來首次，這也將牽動大陸今年其他國際性重要會議，例如3月下旬的博鰲論壇，勢必將跟著延期。根據《明報》指出，一直關注中國問題的北京理工大學教授胡星斗也認為，「就目前大陸防疫形勢，恢復經濟和穩定就業等民生問題是首要任務，延期兩會召開是正確決擇。」