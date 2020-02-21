防疫安民心！東嶽神將遶市　宜蘭市長江聰淵發送聯名香袋

▲▼防疫安民心！2月23日宜市東嶽神將繞市，並與市長江聰淵發送聯名香袋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「武漢肺炎疫情讓你焦慮了嗎？」宜蘭市公所除了宣導良好的衛生習慣外，為了安定市民對疫病的焦慮感，特別攜手宜蘭東嶽廟與大明中藥房，推出含有漢方藥材的聯名祈福香袋，23日9時30分起，宜蘭市長江聰淵與東嶽廟神將，將於南館市場外圍發送給市場店家，也開放一般民眾索取，店家專屬香袋300份、民眾隨身香袋500份，數量有限，發完為止。

武漢肺炎的疫情讓許多民眾爭先恐後排隊搶購口罩等用品，宜蘭市公所除了響應專家建議，提醒民眾無需過度驚慌及保持勤洗手的習慣外，另，有感於社會焦慮感上升，特別與宜蘭東嶽廟及北館市場大明中藥房合作，推出二款含有漢方藥材的聯名祈福香袋，希望藉由信仰的力量安定民心，以堅定的心智對抗此次疫情。

聯名祈福香袋將於23日9時30分起，由宜蘭市長江聰淵與東嶽廟六尊神將共同發送，繞行地點自光復路接民生街口起繞行南館市場，預計發放時間約1小時。市長江聰淵強調，防疫除了維持良好的衛生習慣外，保持心靈安定與穩定的作息，也有助於提升免疫力，並可避免陷入過度的恐慌。

宜蘭市公所表示，聯名香袋共分二款，包含店家專屬的繡紅香袋與民眾索取的銘黃香袋。

宜蘭東嶽廟主委林添福說，東嶽大帝是管理陰陽二界、護佑生靈的神明，索取到香袋的店家或民眾，要記得到東嶽廟向神明稟報自己的姓名或店名、地址等資訊，店家可將香袋懸掛於店內，民眾則可隨身攜帶以祈求平安。

除了廟方加持外，二款香袋內都裝有北館市場大明中藥房提供的漢方材料，其中包含香茅、大黃及數種藥材，壓碎袋內的藥材可聞到輕微的中藥香氣，有助於鎮定心神。香袋數量有限，活動當日發完為止。

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