臉書貼「吸K他命可治武漢病毒」偽造電視台畫面　宜蘭警一天內逮人送辦

▲李姓網友在「宜蘭知識＋」亂PO照被送辦。圖為警方查獲K他命資料照，無關本案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

李姓民眾20日在臉書PO照「研究發現吸食k他命可治療武漢病毒」，引起鄉民撻伐，20日晚，宜縣警局刑警大隊將李姓民眾約談到案，依涉嫌違反傳染病防治法第63條移送宜蘭地方檢察署偵辦。另，臉書社團「三重、蘆洲、五股面交」有人貼文暗示濕紙巾即將缺貨，引起民眾恐慌，宜警也在20日上午約談到案，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款裁處。

20日，李姓網友在《宜蘭知識＋》PO一張右上角有某新聞台字樣、下方標題為「研究發現吸食K他命可治療武漢病毒」的畫面，他貼文說，「真假啊！我看K他命要漲價缺貨了…。」

PO文一出，鄉民撻伐說：「恭喜國家獲得300萬元」、「已觸法會被抓，上新聞的會是你，不要跟荷包過不去，散播謠言你要被查水表了」、「真的會有無腦的人相信，可以不要亂傳播不正確消息？還敢亂傳假訊息，先檢舉你再說」。

20日晚，宜縣警局刑警大隊將李姓民眾約談到案，依涉嫌違反《傳染病防治法》第63條移送宜蘭地方檢察署偵辦。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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