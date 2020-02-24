新冠病毒衝擊全球防線　環球時報：一些國家防控行動有點慢

▲陸官媒發文呼籲疫情較重國家升級防控措施 。（圖／NIAID Flickr）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情近日在全球多個國家升溫，對此，陸官媒《環球時報》以疫情較重的日本、韓國、伊朗和義大利為例，認為這些國家的人口規模大致相當於中國的一個省，防控措施卻仍顯不足，再加上如美國等其他國家的新冠疫情未必全被監測，呼籲「各國不要重蹈武漢的覆轍。」

▲南韓23日新冠肺炎確診人數達763人。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》評論，雖然南韓推遲開學、義大利限制疫情嚴重城鎮的對外人員往來、伊朗暫時關閉電影院和藝術中心等防疫措施，但沒有一個國家達到了中國前段時間中等疫情省份的防控水平。

評論指出，這些國家的流行病學傳播軌跡或者一開始就模糊不清或者正在變得模糊不清，溫和的有限防控很可能擋不住該病毒的肆虐，這幾天它們或正以我們看不見的方式繼續擴散。

評論提到，美國在流感季的被感染者和死亡病例都特別多，而當地疾控中心日前表示，該國對新冠肺炎的診斷手段出了問題，這讓很多人產生了一個疑問，「美國現在只有很少的新冠肺炎病例，這是準確的嗎？」日本朝日電視台甚至有一個激進的猜測，稱美國有一些流感死亡者實際可能死於新冠肺炎。

▲義大利封閉11個新冠肺炎疫情較重城鎮。（圖／達志影像／美聯社）

評論呼籲，各國都很珍視經濟社會發展的正常局面，不忍心為一場潛在的大規模疫情風險而打亂節奏。然而新冠疫情在中國顯示出遠超我們想象的破壞力，「如果不用一些前期的犧牲及時制止它的擴散，接下來就可能被迫用加倍的代價來抵償。」

統計數據顯示，截至24日零時止，南韓新冠肺炎確診病例達763人，包含11名現役軍人：義大利則有152人感染，確診人數迅速升至全球第4，義當局除封閉11個疫情較重城鎮，也透過管制娛樂活動，控制疫情擴散。

