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肺炎疫情延燒…部分國家不讓台灣民眾入境！和泰產險：旅平險達到「三標準」即理賠

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲民眾若在新冠肺炎疫情期間旅遊，也要提早準備好旅遊平安險與不便險。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，許多熱門旅遊國家陸續傳出確診病例。產險業者提醒民眾，如因既定行程或是工作需求必須前往相關地點，記得提早投保旅遊相關保險；不過各產險的旅遊平安險與不便險的規定不一，若部分國家不讓持有台灣護照的民眾入境，是否可申請理賠？和泰產險提出「三大標準」說明。

和泰產險表示，民眾若有必要在肺炎疫情期間出國，投保前應多留意旅遊保險各項保障項目，相關理賠範圍如行程延誤補償金方面，延遲6小時即啟動；班機延誤或取消方面，人在國內若報到前已確認延誤或取消則不理賠；人在國外起飛延誤達4小時即啟動。

在額外費用方面，人在國外需有檢疫的事實，以保額2萬元為例，每人每天上限5000元；行程更改方面，人在國外傳染病因素額外增加住宿及交通費，需提供費用收據正本，保額內實支實付；海外突發疾病方面，人在國外保單生效前180日內未接受該疾病之治療，依條款約定給付醫療保險金。

此外，若因部分國家不讓持有台灣護照的民眾入境，旅遊綜合險是否可申請理賠？和泰產險說明「三大標準」：第一，於政令發布前投保。第二，於保險期間內被保險人繼續行程，途中發生航班被取消。第三，當下4小時內無其他航班可搭乘、或原航班延誤達4小時以上時，依保額定額給付「班機取消慰問金」；若延誤時間超過6小時，另可啟動「行程延遲補償保險」。

例如，民眾預計2月26日經某國轉機回台，但2月20日中央流行疫情指揮中心發布該國列為第三級警告（Warning）旅遊疫情建議等級，民眾因受疫情影響而須變更轉機地點時，於警示公告前已投保的民眾可獲得相關保障。

和泰產險建議民眾，出國前請先充分了解目的地的旅遊安全及傳染病風險概況，並及早投保旅遊相關保險，事先查詢當地就醫資訊，才能有事無恐放心出國。

▲和泰產險旅遊保險相關保障內容。（圖／和泰產險提供）

▲和泰產險旅遊保險相關保障內容。（圖／和泰產險提供）

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