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日本疫情一路飆！85%日本民眾「感到不安」　安倍支持度跌至36.2%

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本東京,上野恩賜公園。（圖／路透）

▲日本東京上野恩賜公園。（圖／路透）

文／中央社

日媒今天公布民調顯示，高達85%受訪者對武漢肺炎疫情感到不安，對日本首相安倍晉三內閣因應疫情評價兩極。安倍內閣支持率較上月下滑8.4個百分點，時隔約2年再出現3字頭。

日本富士電視台這項民調是在本月22日及23日，針對全日本18歲以上1040名公民進行隨機電話調查（含固定電話及手機）。結果顯示，安倍內閣支持率來到3字頭的36.2%，比起一月調查下滑8.4個百分點；不支持率則增加7.8個百分點，來到46.7%。

安倍內閣支持率上一次在富士電視台民調出現3字頭，是2018年5月因為森友學園及加計學園爭議被追究責任時，距今約2年前。

至於近期在日本境內延燒的武漢肺炎疫情，有41.3%受訪者感到「非常不安」，加上43.7%受訪者感到「某種程度不安」，合計高達85%受訪者感到不安。

對日本政府針對武漢肺炎疫情提出的對策，及讓鑽石公主號上旅客留在船上進行檢疫等作法，有46.3%受訪者給予正面評價，但也有45.3%受訪者給予非正面評價。

再者，有關日本政府提供資訊是否充足且正確，有高達68.6%的受訪者並不認為，只有23.9%受訪者同意。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）

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