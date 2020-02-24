義大利確診數翻倍…全球逾7.9萬例！病毒權威：全球已達疫情爆發臨界點

▲義大利確診病患達152例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數已超過7萬9000例，近日歐洲、中東病例突增，不過專家卻無法找出病患和中國的關聯，因此有學者指出，距離全球大流行的「引爆點」（tipping point）已經越來越近，控制疫情的機會也正在縮小。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，儘管目前絕大多數病例皆在中國，但近日其他國家不斷出現未有武漢或中國旅遊史及接觸史的病例，這代表著遏止疫情的「機會之窗」正在縮小。英國東安格里亞大學（University of East Anglia）冠狀病毒權威亨特（Paul Hunter）也同意此說法，他認為可控制新冠肺炎的時間已經不多了。

亨特表示，在過去24小時中，我們離全球大流行的「引爆點」已經越來越近，雖然中國的確診病例正在減少，但同時全球各地的疫情正逐漸擴散，且從義大利的感染情況來看，在未來幾天歐洲可能會繼續出現確診病例；另外，亨特也提到，伊朗的疫情可能對中東局勢產生重大影響，地區的武裝衝突可能讓疫情更嚴重。

牛津大學（University of Oxford）流行病研究員湯普森（Robin Thompson）指出，義大利的確診數在21日至23日間翻了一倍之多，「這是新冠病毒爆發的重要階段。」湯普森認為，最首要的任務就是確實隔離患者，即便是輕症也不可能掉以輕心，「必須嚴守公共衛生標準，才不會在歐洲大規模人傳人。」

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