出現病例超過72hrs才隔離　鑽石公主號「培養皿實錄」百名乘客共享自助餐

▲「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

「鑽石公主號」郵輪至今累計691人確診新冠肺炎（COVID-19），船上3名乘客死亡。《紐約時報》還原當時船隻上的細節，證明日本政府反應太慢，加上2周隔離期間的舉措過於草率，使得容納約3700多人的郵輪變成一個「細菌培養皿」，有乘客就回憶，似乎每個東西都遭到汙染。

《紐時》記者瑞奇（Motoko Rich）22日發布長文報導，文中開頭描述，船長在一天傍晚向乘客報告，當時一名9天前下船的旅客被發現對於病毒的檢驗結果成陽性。雖然乘客對此感到不安，但那原本是他們在船上的最後一晚，鑽石公主號持續開往日本的橫濱港，大家依舊繼續狂歡。

乘客們享用菲力牛排，在有700個座位的劇院欣賞演出，舞池裡也是人潮眾多。郵輪公司安排許多活動，像是打乒乓球、唱卡拉OK、舞蹈課等，以便在乘客進行檢查時，讓大家不會感到無聊。來自德州的夫妻泰勒（Tyler ）、托雷斯（Rachel Torres）記得，兩人在船上觀看表演；24歲的托雷斯說，他沒想到離開房間的危險性，因為兩人正在度蜜月，不想浪費最後的時光。

隨著郵輪持續播放音樂，乘客很有可能感染到病毒。日本官員首次被告知病情的狀況時，超過72號小時才實施「封鎖」，有發燒的乘客待在房間內好幾天，卻都沒有經過檢驗，相關的衛生官員在船上時也沒穿著完整的防護衣，狀況不佳的船員則一起睡覺。

日本官員22日承認，有23名乘客沒有經過檢驗就下船，隨後搭乘大眾運輸。如今隔離期結束，多數乘客都已離開郵輪，外界擔憂疫情可能進一步擴大。據報導，事實上早在2月2日，當時鑽石公主號還未停靠橫濱港前，香港官員就通報日本厚生勞動省，船上曾有感染的乘客。

公主郵輪的一名發言人表示，公司2月3日收到來自香港的正式通知，並於當晚向乘客宣布消息。然而，晚間11時活動結束後，旅客才被建議待在房內，郵輪停靠橫濱港後，醫療人員登船，檢查多名乘客的體溫，並實施部分的病毒檢驗；隔天，郵輪上的活動已經取消，不過民眾還是在排隊等著自助餐，到處都是共用的餐具，直到日本厚生勞動省5日證實船上已有10名確診，旅客才真正開始隔離。

來自加州的52歲乘客阿拉娜（Sarah Arana）事後搭乘包機回國，她回憶，船上的每個東西好像都被汙染。另一名70多歲的乘客則寫信給厚生勞動省指出，船員們看起來壓力很大，檢疫官卻沒有照顧出現症狀的人，「這艘船失控了，疫情正在爆發。」