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急診病患躺地大鬧…2保全「樓梯間痛毆」！他滿臉血癱軟　被丟包吸菸亭慘死

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▲醫院保全打死人？樓梯間圍毆病患，3人遭起訴。（圖／東森新聞，下同）

▲醫院保全打死人，日前最高院判決出爐。（資料圖／東森新聞）

記者戴若涵／台北報導

台北市聯合醫院中興院區2016年發生一起保全毆死病患的事件！3名保全見一名想多領藥膏的病患在皮膚科外躺地耍賴，竟將對方拖進男廁內痛毆一頓。2星期後，其中2名保全見到另名急診室病患大鬧醫院，竟對方帶入樓梯間抓頭撞牆、揮拳攻擊，見病患流血渾身癱軟竟還將他丟包，導致對方死亡。日前最高院判決出爐！

判決指出，2016年5月6日下午，一名李姓遊民看完皮膚科後，詢問社工是否可以多領藥膏，但因他情緒激動、大聲說話，廖、鄭、胡等3名保全獲報到場處理，由於李男賴在地上不肯離去，3人為了制止他，竟將對方拖入6樓男廁內飽拳一頓，直到李男說要拿藥才讓他離去，李男離開後報警處理。

暴力事件發生不過短短15天，另名罹患急性胰臟炎的劉姓病患被送入急診室，卻在看診後突然消失，接著出現在醫院大廳，還躺在地上，廖男、鄭男見這幕，趕緊用輪椅推著劉姓病患到急診室簽立欠賬條結帳完畢，再將劉男推到吸菸亭，請他不要再進入醫院。

孰料，劉姓病患卻又走入醫院大廳，廖、鄭接到櫃台人員通知，要將他帶往醫院東側門方向離開，但走到一半，2人竟打開安全門將劉男拉進樓梯間，廖、鄭抓住劉男頭部猛撞牆壁，廖男又揮拳攻擊劉男頭部，劉男受到重擊後意識不清當場倒地，口鼻還流出大量鮮血。2人見狀察覺不對勁，趕緊將已經渾身癱軟的劉男推到吸菸亭丟包。

台北市立聯合醫院中興院區。（圖／記者趙于婷攝）

▲台北市立聯合醫院中興院區。（圖／記者趙于婷攝）

15分鐘後，有路人驚見倒臥在地的劉男，趕緊報警處理，警消人員獲報到場，將他送醫急救，但劉男仍因顱內出血、瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血，導致神經性休克，到院前死亡。警方調閱附近監視器，這才揭發廖、鄭2人的惡行。

雖然廖、鄭2人矢口否認犯行，還辯稱是劉男自己摔落地面，他們有問是否需要就醫，對方說不用，才會將人推到吸菸亭，強調沒有出手毆打劉男，但法院勘驗各項事證後，不採信這一番說詞。

士林地方法院針對廖男、鄭男、胡男對李姓遊民的暴行，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判3人有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；另劉姓病患的部分，則依共同犯傷害致人於死罪，分別判廖男、鄭男有期徒刑7年10月、7年4月

案經上訴，高等法院將3人的共同犯剝奪他人行動自由罪撤銷，分別改依共同犯傷害罪分別判廖、鄭、胡有期徒刑4、3、2月，均得易科罰金，其中胡男獲緩刑2年，其餘維持原判。日前最高法院將廖、鄭2人的上訴駁回

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