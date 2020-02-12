武漢深夜轉運重症患…公務人員竟「半路落跑」！無人對接白髮病患苦等一夜

▲重症病人前往定點收治醫院。（圖／翻攝自環球時報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平日前下達重要指示，武漢市要對「四類人員」分類集中管理措施，全力以赴做到「應收盡收、不漏一人」。然而9日當晚，有陸媒在跟隨武漢某街道-社區工作人員轉運轄區內重症病人，前往定點收治醫院的過程中，卻發現這樣一個控制疫情的關鍵舉措在某些執行層面問題迭出。

據《環球時報》報導，2月9日，武漢市吹響「應收盡收」攻堅戰的進攻號角，全市各個區，街道，社區全面落實確診患者、疑似患者、發熱患者、密切接觸者「四類人員」分類集中管理，全市一萬多名市直機關企事業單位黨員幹部、國企職員、高校教師全部下沉到疫情形勢危重社區，輪番排查「四類人員」，強力推進「應收盡收，不漏一人」。

2月9日晚10時30分左右，武漢市武昌區某街道工作人員稱，他們轄區馬上將有一批新冠肺炎重症患者將從武昌區某醫院送往武漢市危重症病人救治定點醫院——武漢同濟醫院中法新城院區進行集中收治；這批病人多半是老年人，有些人情況危急。

▲▼有些老人沒有座位只能站著。（圖／翻攝自環球時報）

來到轉運現場後，記者發現負責轉運這批重症病人的是一輛公車。當時，車上已經坐滿30多位老人，有些老人沒有座位只能站著，還有些老人只能坐在公車的過道裡；公車司機與病人之間沒有任何隔離措施。據記者觀察，公車司機本人防護裝備也不符合接觸重症患者所需的三級防護標準。

晚11時左右，公車在行進過程中，因為某路段道路狹窄、亂停亂放車輛較多，被堵在路中央。這時，車內患者情緒變得焦躁，並將怒火發洩在司機身上。司機表示，他原本接到指令是前往武昌區某社區接收病人，但是負責組織轉運的街道-社區工作人員卻帶著他去往多個地點接收病人。這名司機稱，車上只有他和三十餘名重症患者，沒有負責組織轉運的工作人員前來協調，他也不知道該怎麼辦。

▲▼車上已經坐滿30多位老人。（圖／翻攝自環球時報）



隨後，竟是在隨行採訪的記者和開著私家車給病人送行的病人家屬一起指揮司機將車倒出。整個過程中負責組織轉運的街道-社區工作人員的車輛雖然跟在公車後方，但沒有人過來協助。

晚上11時15分左右，公車終於駛出狹窄街道，前往下一個病人接收點。11時30分左右，公車到達接收點。這時，車上的患者再度情緒失控，有人表示，他們已經跟著這輛車走走停停很長時間了，疲憊不堪。司機也十分憤怒，下車打電話給負責對接的工作人員抱怨。可是，整個過程中也沒有社區-街道工作人員前來協調和安撫病人情緒。

晚上11時50分左右，已經無法忍受長時間等待的病人要求立馬將他們送往醫院。公交司機也繞開帶路的街道-社區工作人員，徑直將車開往武漢同濟醫院中法新城院區。經過40分鐘，公車終於到達新城院區，但是司機並不知道具體要把病人送往哪裡，和誰對接，只能把車停在醫院內的停車場上。病人紛紛下車，不知所措。隨後，記者溝通詢問下，病人才弄明白應該前往新城院區發熱病人入院辦理處辦理入院手續。

凌晨1時15分左右，記者致電相關部門，將這一情況如實反映。隨後，當武漢市和武昌區各級相關部門工作人員打電話來詢問，記者做了如實反映，同時也請求儘快解決這個問題。

▲▼患者下車後，無人對接。（圖／翻攝自環球時報）

凌晨1時50分左右，負責轉運這批重症病人的工作人員給記者打來電話。據他們的說法，當晚他們本想將司機帶往位於武昌區某地的另一個接收點，但司機並沒有聽從指揮而是直接帶著病人趕往醫院，他們本想逼停司機，但遭到司機拒絕，隨後只能跟隨一段時間後離開，因為另一個接收點的病人還在等著。他們同時表示，大量病人無法及時入住是因為負責接收的醫院入院手續太過繁瑣。

凌晨2點多，當記者離開同濟中法新城院區時，仍有大批病人乘坐公車和大巴車被送來，他們下車後，同樣也無人對接。

2月10日上午9時，記者再次致電武昌區相關部門工作人員，詢問昨夜的重症病人是否全部完成了收治。對方回應，能幫忙收治進去的都已經收治進去了。

後據記者了解，2月10日凌晨，掌握這一情況的中央赴湖北指導組下達指示，此事必須徹查清楚，相關責任人必須嚴肅處理。

▲▼街道工作人員互相推諉責任。（圖／翻攝自環球時報）

2月10日，大陸中央赴湖北指導組立馬約談武漢市武昌區區長餘松，在約談過程中，大陸國務院副秘書長、國務院辦公廳督查室主任高雨十分嚴厲詰問武昌區相關相關領導，「應收盡收是防控新冠肺炎疫情的關鍵，要把好事辦好，怎麼能把好事辦壞？這些負責轉運危重和重症病人的黨員幹部為什麼不跟車？現在的武漢就是戰時狀態，這些人的行為十分惡劣。」

高雨稱，「中央指導組的對於這起事件的意見是，區政府和街道要向這些患者挨個賠禮道歉，對相關責任人根據黨紀政紀嚴肅問責；另外，作為區長、作為指揮長，在這件事上你應該負什麼責任，要向上級寫一份深刻檢查。」

接受約談的武漢市武昌區區長餘松面對詰問，臉色通紅。對此，余松回應，「得知9日晚的事件，我非常痛心，我們有責任，一定深刻檢討。」