傳吞吐片嗆正宮「妳老公把人家肚子搞大」！小三跩喊：不離婚就是欺負我

▲小三傳性愛片示威正宮下場曝光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名吳姓人夫因為工作認識另名李姓女子，雙方展開一段不倫戀，2人多次滾床單，李女因此懷孕。由於吳男遲遲沒離婚將她扶正，李女憤而將2人的激情片段傳給正宮，還囂張嗆聲，「你知道你老公在外面有女朋友還把人家肚子搞大嗎？」。吳妻這才知道丈夫已背叛婚姻，心碎提告。法院審理後，判吳、李2人應連帶賠償正宮50萬元確定。

檢方調查指出，李女因不滿吳男遲遲不離婚，狂傳訊息向正宮嗆聲，指出自己多次與吳男發生性行為，最後更傳送替吳男口交的影片示威，正宮既心碎又憤怒決定提告，除了刑事告訴之外，也向2人求償精神撫慰金200萬元。

吳男在偵查時坦承，曾與李女發生婚外情，但強調2人只發生過一次性行為；李女則指控，2017年間她工作不順，吳男藉洽談工作為由接近她、追求她，卻未如實告知自己已婚的身分，讓她深覺受騙，自稱涉世未深才會跟吳男交往，進而懷孕，希望法院酌定合理賠償。

但法院勘驗2人對話發現，李女曾在偵訊時說過，「我當時知道吳男有結婚，我在他的臉書知道他有妻小」，也曾傳多則訊息給吳男，氣憤地表示，「我是多賤呀，我他媽的不想再當小三了」、「你不離婚就是欺負我」、「你為什麼騙我說要離婚」，當場打臉李女。

新北地方法院審理後，刑事部分依通姦罪判吳男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，依相姦罪判李女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，已撤回上訴，全案確定；民事部分則是判吳、李2人應連帶賠償正宮40萬元，案經上訴，應再賠償正宮10萬元，共50萬元，全案定讞。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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