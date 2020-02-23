深夜見連身裙女倒後座…運將停「工地圍籬內」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我

▲運將看女子酒醉竟趁機性侵，下場曝光。（示意圖／取自Pakutaso）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名林姓計程車司機2018年某日凌晨，載到一名酒醉女子小綠（化名），竟起了邪念，將對方載往一處工地，停車性侵對方得逞。完事後小綠要求林男將他載往養生館找朋友，最後在養生館外呼救，「救救我，司機強暴我」，整起事件才曝光。法院審理後，將林男判刑3年6月，目前全案二審審理中。

判決指出，林姓運將2018年8月13日凌晨載到因酒醉無法自行行走的小綠，他見對方不勝酒力倒臥在後座昏睡，認為有機可趁，竟將對方載到一處拓寬工程的施工圍籬內，將車子停放後，先是用手侵犯對方，接著又下車繞到後座，將門打開站在計程車外強壓小綠，將她的連身裙往上撩，無視小綠的反抗，強脫內褲性侵得逞。

完事後，小綠請求林男將她載往基隆一處養生館找朋友，才剛下車小綠就因為酒醉乏力趴靠在階梯上。林男見狀，隨即進入養生館詢問。養生館員工聽聞後外出查看，此時，小綠一見救兵到，隨即哭著向對方呼救，「救救我，司機強暴我」，養生館員工立即報警處理。

林男事後辯稱，雙方是談妥後進行性交易，過程中小綠還有詢問他，「親愛的，你喜歡我嗎？」，但基隆地方法院勘驗各項事證以及證人說詞後，不採信他的說詞，依利用公眾交通工具犯強制性交罪，判林男有期徒刑3年6月，目前全案上訴高院審理中。

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