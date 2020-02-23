陳時中禁醫事人員出國！他假期全掰變「醫奴」嘆：可憐哪

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中指揮官陳時中23日在記者會上宣布，將限制醫療人員出國，除非「申請核准」才能放行；另透過衛福部醫事司司長石崇良解釋，該規定25日開會後才會公布實施。對此，許多醫療人員又氣又無奈，感嘆「只能說在台灣當醫奴真的是，可憐哪」。

石崇良表示，根據醫師法、醫療法，醫師及醫療機構面對天災、事變及傳染病等情況時，須聽從主管機關指揮派遣；另外，如果醫事人員出國後返台，有被感染的風險，恐嚴重影響台灣的醫療量能，但出國與否會尊重各醫院的管理階層，詳細規定25日開會後公布實施。

「在台灣的醫院內工作的我們不是員工、不是勞工，是奴工、醫奴」有醫事人員在PTT發文表示，臨床醫療業務需要24小時輪班，但不論是三班制或早晚值班，他們都非常難請假，跟一般的公司制度差太多，「出國禁令消息一出，身邊同溫層怨聲載道、幹聲四起」。

原PO表示，許多醫師、護理師在疫情爆發前，就很常有想請假或預約不值班頻頻被打槍的經驗，「一堆醫護一年中除了過年，放超過3天連假的次數少的可憐，偶爾國定假日在週五週一這種才3天的，也很多人只能放2天，還中間卡1天要上班」。

「現在一聲令下全部呷賽」原PO說，每次看到網路上發布的「請假攻略」都非常無感，因為根本與醫事人員無關，因此他們非常珍惜可以出國的機會，「多少醫護可能老早預約、規劃、跟同事喬好一年可能就這樣一次長假出國…也沒提到什麼退票退團的賠償，或是對於無法自由安排假期的補償、津貼等等，只能說在台灣當醫奴真的是，可憐哪」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



網友看無紛紛留言，「基層醫護辛苦了」、「真的可憐」、「你會到疫區旅遊嗎？」「身為納稅人滿支持政府補貼你們損失」、「趕快辭職用行動讓政府知道你們的憤怒」、「有認識醫院工作的人都知道假有多難喬」。

也有醫事人員表示，「醫院早就不准假了，這個政策根本沒差」、「假真的很難排…誰可以賠我們」、「過年5天只放1天啦」、「我們醫院不久之前就宣布日韓回國要居家隔離」、「還好吧 我看我的醫師同學都沒唉唉叫呀」、「不去疫區玩，跟不出國玩，是兩回事好嗎」。

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