疾管署案例圖曝光北部女位置　侯友宜「完全掌握」：全力以赴打勝仗！





▲新北市長侯友宜視察校園防疫演練。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）在台確診病例增至28例，中央疫情指揮中心23日重新啟動「傳染病統計資料查詢系統」，將1至26例的位置公布，引起外界熱議。對此，新北市長侯友宜24日表示，自己完全掌握新北市的疫情，中央隨時會通報給他們，雙方聯繫溝通沒有問題。

侯友宜24日視察校園防疫演練，關於中央23日公開1至26例確診案例位置，有5例在新北市，他表示，防疫只有一個敵人，那就是新冠肺炎，中央與地方一定會齊心齊力、全力支援且做到位，不管哪一例在新北市，身為地區指揮官，他對每一例的接觸史、有多少人居家隔離、就醫狀況等瞭若指掌，「我完全掌握！」

侯友宜強調，哪些地方要消毒，哪些人要隔離、就醫等，他身為地區指揮官是完全掌握，請市民朋友安心，他們會做到精準到位，全力將份內工作做好。感謝中央提出居家檢疫關懷中心，呼籲各縣市也比照新北市模式，成立居家檢疫關懷中心，好的建議提給中央，讓中央採納，這樣防疫不分你我、地方全力以赴，補足中央不足，以此方式打勝仗。

至於中央有先讓地方知道查詢系統嗎？侯友宜說，隨時都會通報給他們知道，新北衛生局長第一時間就有掌握到，並且跟他來報告；這陣子量非常大，晚上不管幾點鐘，內政部傳訊息來，就馬上分派給區公所，做好居家檢疫通知程序，以及關懷這些民眾，「中央一個動作下來，就馬上去做處理，所以聯繫溝通協調並沒問題。」

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