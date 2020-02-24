台灣民意基金會／陳時中防疫表現：50.5％給90分以上　平均獲84.16分

▲衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

源自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，對於衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情防治中心」的整體表現，台灣民意基金會24日公布最新民調結果，有50.5％民眾給了90分以上，整體平均分數也有84.16分。

針對陳時中帶領的防疫中心整體表現，民調結果顯示，50.5%的人打90分以上，24.7%的人打80-89分，9.1%的人打61-69分，9.6%的人打60分，3.1%的人打60分以下，3%不知道。

台灣民意基金會指出，這顯示在台灣20歲以上的成年人中，對這次衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情防制中心」整體表現，九成四的人認為是及格的，並且有七成五的人評定在80分以上，整體平均分數84.16，從一般的社會標準來說，這意味著台灣社會普遍滿意並高度肯定陳時中與中央防疫中心的表現。

至於對蔡英文政府未來防制疫情的信心上，有35.4%民眾非常有信心，50.2%還算有信心，7.5%不太有信心，2.8%一點也沒有信心，4.1%很難說、不知道。

台灣民意基金會表示，這代表，在台灣20歲以上成年人中，有高達八成六對蔡政府基本上有信心，同時，一成沒有信心，有信心者比沒有信心者多76個百分點。這項發現顯示，在面對來勢洶洶的武漢病毒疫情，台灣人此刻對蔡政府信心十足。

台灣基金會董事長游盈隆分析，台灣人此刻對蔡政府做好防疫的高度信心，是跨性別、跨年齡層、跨省籍族群、跨教育程度、跨縣市、甚至是跨政黨，展現了台灣難得一見的團結景象，諷刺的是，這竟是武漢肺炎促成的，正好證實了「只有病毒能終結藍綠對立」的大膽假設。

▼台灣民眾針對衛福部長陳時中防疫的表現打分數。（圖／台灣民意基金會）



其他人也看了這些...



►「我們都會好好的」華航深夜送19人返台 機長廣播暖哭上萬網友

►小心防疫破功！醫曝「摘口罩動作」沾滿細菌：有戴和沒戴一樣

►南韓出現第4例死亡 激增123例確診「全國累計556人感染」



更多熱門新聞...

►蔣萬安要求公布「24例北部女」資訊 陳時中拒絕：只是徒增大家恐慌

►侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

►柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！