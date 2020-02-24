今連2天飆30度「下波轉雨降溫時間」曝光　228連假天氣出爐

▲劉沛滕說，周二是未來一周最溫暖的一天，台北高溫上看28、29度，中南部有機會30度。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天和周二中南部高溫有機會上看30度；周三、周四有一波東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部降雨；至於228三天連假天氣不錯，但收假日晚間可能有另一波東北季風下來。氣象專家吳德榮提醒，周日晚間至下周一另有一波微弱鋒面掠過，迎風面轉有局部短暫雨。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨西半部局部地區低溫來到13到15度，白天持續回溫，預估包括台北的高溫可來到27度，中南部28到30度；今僅東半部有雲量、局部降雨，西半部都是多雲到晴天氣。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周二天氣和今類似，且加上南風比較強，是未來一周最溫暖的一天，台北高溫上看28、29度，中南部仍有機會到30度，東半部和恆春半島要注意局部降雨；而這幾天西半部和金馬要注意容易有局部霧或低雲。

劉沛滕表示，周三、周四東北季風增強，周三一早還是滿溫暖可見陽光，下半天之後，北部、東半部逐漸轉變為多雲有局部降雨；周四北東天氣比較涼，台北高溫估僅22度，和這幾天相比下降4、5度。

至於228三天連假天氣，劉沛滕指出，周五改吹偏東風、偏東南風，氣溫稍微上升，僅東半部有少部分降雨，北部多雲，中南部天氣很好；周六則是連假天氣最好的一天；周日天氣也還不錯，不過，晚間可能有下一波東北季風下來，但時間點還不確定。

▼台北未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三白天大都是晴朗穩定、外島及西半部易起霧、暖陽春的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率，白天微熱早晚涼，日夜溫差大。



吳德榮說，周三晚至周四微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，大台北東側亦偶有零星降雨，北台灣雲量增多，高溫略降、白天轉涼、低溫不降，背風面幾乎不受影響；周五至周日白天各地為晴朗穩定、白天微熱早晚涼的天氣。



吳德榮表示，周日晚至下周一另有一波微弱鋒面掠過，迎風面轉有局部短暫雨，北台灣雲量增多稍轉涼，背風面影響不大；由於屬末期的模擬有不確定性，模式仍在調整中，應持續觀察。

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（圖／氣象局）