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血友病童母「跨海求藥」　律師「困境自找」4點質疑：台灣哪裡欠你了？

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▲▼滯留武漢的血友病童錯過第一班返台包機，拿到救命藥2針劑。（圖／讀者提供）

▲滯留湖北的血友病童先前拿到2救命針劑。（圖／讀者提供）

記者張嘉晏／綜合報導

滯留在湖北、日前因「千里送藥」受到關注的血友病童，其母（馬女士）22日深夜表示藥劑告罄，再度求助大陸全國台企聯「救救孩子」，希望能盡早搭上包機返台。不過律師林智群對此也提出4點問題，質疑為何媽媽不就近想辦法拿藥，而是要跨海向台灣伸手？

「#以前有隔空抓藥現在是隔海抓藥 #抓藥技術果然是日新月異」林智群23日晚間在臉書針對血友病童一事發文，他認為大陸明明不缺血友病藥物，為何媽媽卻如此執意要跟台灣政府拿，「因為比較省錢，因為台灣政府比較好拗，不過即使如此，只要人沒接回來，台灣政府還是會被指責不人道的。」

請繼續往下閱讀...

他接著對媽媽提出4個疑問，首先他認為，媽媽明明就知道小朋友的狀況，為何要在武漢封城前還是堅持帶小孩往火坑裡跳？再來他認為，小朋友會陷入這樣的困境，就是媽媽自己造成的，「台灣政府哪裡欠你了？」

「難道大陸就近沒有相關藥物了？」第三點他指出，自己的小孩應該要自己救，大陸當地目前缺的是口罩和防護衣等防疫用品，不是缺血友病藥物，為何執意要向台灣伸手？自己除了喊話外又做了什麼努力？最後他說，小朋友情況危急，卻沒有搭上第一班包機，媽媽是否有向那些「上下其手的人」抗議？

▲▼ 林智群4點質疑血友病童母 。（圖／翻攝自林智群臉書）

▲ 林智群原文。（圖／翻攝自林智群臉書）

事實上，馬女士表示，兒子領有台灣身心障礙證明又患有血友病，每周需要施打一劑雙特異性單株抗體藥物，以預防出血。無奈該藥物屬於台灣的新藥，大陸並沒有，且台灣健保規定患者每次只能拿2劑針劑，先前的藥劑目前已用完，28日孩子將進入「待藥危險期」。

不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日對此回應，20日已經有新開了4劑藥，可以供孩子使用到3月28日。

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