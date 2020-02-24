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館長：接台商回來台灣經濟會掛掉　「一輩子心血毀在落跑者屁股一坐」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

知名網紅館長陳之漢23日在直播中談到第二批武漢包機人員返台一事，他認為，這1900人從新冠肺炎（COVID-19）疫區回來，究竟要隔離在哪裡是個很大的問題，況且台灣的疫情尚未平穩，才幾個台商回來就全台趴趴走，甚至有人在自主隔離期間搭公車環島，如果接回一萬名台商，確診的人越來越多，「回來損失的是台灣經濟體，掛掉的也是台灣經濟體。」

館長明確表達自己反對接台商回國這項政策，不論接回來的是1900人、1600人還是幾百人，當他們踏上台灣國土的時候，通通都是不安定因素，更何況還曾經有人在返台自主隔離期間跑出去，連新聞都報導了，有一名台商偷跑出去坐公車環島，「不要說這些人住在你家（隔離），他住在你家樓下都不要吧，住隔壁一條街你就嚇死，弄一個隔離設施在你家隔壁一條街，你要不要？這時候不分什麼黨了，你一定說不要。」

請繼續往下閱讀...

▲▼首批武漢包機回台台商安置最後一日，林口檢疫處所。（圖／記者宋良義攝）

▲首批武漢包機回台人員日前結束隔離，陸續搭車返家。（圖／記者宋良義攝）

館長接著說，有一個需要自主隔離的人跑去游泳，店家被迫「休息」兩個月，但之後重新營業才是真正的考驗，民眾可能會因為恐懼不敢前往消費，間接導致游泳池倒閉，台灣有很多服務業，這1900人回來只要一個人不遵守規定亂跑，損失的會是台灣的經濟體，掛掉的也是台灣的經濟體，萬一確診人數越來越多，民眾連上班、出門都不敢了，「經濟會不會崩塌？會不會毀掉？」

館長解釋，現在台灣的疫情尚未平穩，才幾個台商回來就全台趴趴走，「我為什麼這麼氣？我做生意也很怕損失」，假如有個回國的人不遵守規定跑到某人的店裡消費，吃一個火鍋，就吃一口，相信很快就會被防疫人員抓包，而且這個人沿路去過的每一間店都要通報，「跑到你店裡一坐，屁股一坐，你一輩子所有的努力都毀在他屁股一坐，你的人生就壞掉了」，如此一來將有多少人的生意會收掉，經濟當然也就隨之崩壞，「要不要賭賭看？」

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