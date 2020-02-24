血友病童有台灣身分證　陸委會凌晨說重話：勿再亂傳「請理性看待！」

▲海基會與台商合作，將藥物針劑送到湖北給血友病童。（圖／讀者提供）



記者蔡紹堅／台北報導

前外交官「護台胖犬劉仕傑」23日下午指滯留湖北的血友病童沒有中華民國國籍，為陸配母親離婚後與陸籍人士所生，是徹頭徹尾「中國人」。陸委會發言人邱垂正23日晚間受訪時否認此說法，表示血友病童與其生父、生母都是中華民國籍，且領有台灣身分證，陸委會並在24日凌晨鄭重澄清，呼籲別再流傳錯誤說法，「希望各界能夠正確理解相關訊息， 並予以理性看待。」

陸委會指出，目前滯留在大陸湖北的血友病童，是兩岸婚姻在台所生的子女，在台辦理出生登記，領有台灣身分證， 具有中華民國籍，有關媒體及網路流傳「血友病童並沒有台灣國籍，他是徹頭徹尾的『中國人』」的訊息，並非事實，不應再繼續錯誤流傳。

▼血友病童的藥物送抵湖北。



陸委會提到，血友病童的媽媽馬女士，原為中國大陸人士，與血友病童的父親台灣人結婚後來台，並已依規定程序定居， 取得台灣身分證已多年，有關媒體及網路流傳「這個病童雖然很可憐，但他的親生父母，其實都是『中國人』」，也是錯誤的訊息。

陸委會強調，「對於血友病童此次因疫情因素在湖北滯留，他的特殊用藥需求，政府非常重視，會持續由海基會透過台商協會管道予以協助，來維護他生命需要，希望各界能夠正確理解相關訊息， 並予以理性看待。」

《ETtoday新聞雲》記者23日晚間向陸委會發言人邱垂正詢問此事，邱垂正表示，網路上的說法有一些扭曲，不是事實，包含血友病童，他的生父、生母都擁有中華民國國籍，三人也都持有台灣身分證，「生母是陸配，但依親多年已經取得國籍，生父則一直都是台灣人，先前送救命藥到對岸，還有協助取藥。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

