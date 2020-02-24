新冠病毒「先知」：比SARS聰明！　鄉民扯可空氣傳播警約談到案

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）散播初期，有一名PTT鄉民居然在八卦版（Gossiping）po文表示「武漢肺炎已經定名為SARI」，該鄉民原文繪聲繪影造謠消息來源是武漢市內防疫系統內部會議的錄音，但來源卻是對岸網友透過微信轉傳的錄音檔「已經定名為SARI、確定是SARS進化病毒」「更嚇人的是，這個病毒比SARS更聰明、潛伏期更長、有患者從感染到發病，再到死亡，體溫始終是正常的毫無特徵…而且沒有有效藥物可治」刑事局偵一大隊2月6日接獲衛生福利部通報查辦，警方20日約談涉嫌PO文造謠，家住桃園市郭姓男子（38歲）到案說明。





▲桃園一無業網友在PTT八卦版散播新冠肺炎假疫情遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲桃園一無業網友在PTT八卦版散播新冠肺炎假疫情遭刑事局約談，偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲衛福部報案，循線過濾PTT八卦版在1月23日PO文的N字頭ID網友為散播假疫情源頭，並透過PO文IP循線找到郭姓男子，郭男到案後說明是手機微信傳送一段未經確認是否為武漢市內防疫會議的錄音，郭男並未查證就逐字打成上述內容上傳到PTT八卦版，引發民眾廣傳並恐慌。

更扯的是該PO文還指出SARI新型肺炎可以透過空氣傳播，網友嚇得紛紛回文：「太可怕了吧！居然可以空氣傳播！我一直以為是飛沫傳播」也有網友認為該文涉嫌造謠恐慌人心紛紛備份檢舉。

原PO郭男到案後向警方辯稱，他不知道這些訊息是假訊息，他認為是真實的疫情資訊，未料就此觸法；警方再次呼籲流行疫情或防治措施等相關資訊都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，製造或轉傳有關武漢肺炎未經證實確診疫情之任何訊息，將造成民眾恐慌，嚴重影響社會安寧。

警訊後認定郭男違反社會秩序維護法函送桃園市警察局後送裁處，並呼籲民眾切莫轉傳未經查證的假疫情訊息，民眾若要查詢最新疫情可上疾病管制署網站查詢。

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