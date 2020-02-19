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善耕365／身心障礙者和我們一樣　需要被愛被關懷

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▲▼ 給力健身房來到臺北市興隆照顧中心 擔任一日企業志工。（圖／善耕365公益媒合平台 提供）

圖、文／善耕365

李主任一席簡單的話，著實讓人思考許久......

他說：「我們需要大量的人力，不單單只是因為有人需要被照顧；而是很重要的很重要的很重要的，我們能不能一起讓這些被照顧的人，也能生活的像你像我」。是機構的現況，更是他內心的希望。

臺北市興隆照顧中心

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「臺北市興隆照顧中心」的前身是「一壽養護中心」，在民國108年「一壽養護中心」走入過去歲月，以「臺北市興隆照顧中心」正式展開新篇章，新的照顧中心有更完善的硬體空間，並強化住民獨立性的規劃，機構有三個希望：「我們希望我們能安身立命」、「我們希望我們能走入社區」、「我們希望我們能看見服務成為政策」。落實「平等與尊嚴」，打破社會刻版印象，協助身心障礙者有更美好的未來與照顧品質。

服務對象

18歲至65歲（經臺北市政府社會局轉介年齡逾65歲者，不受65歲限制）且設籍臺北市半年以上，並符合以下資格之一者：
(1)持有臺北市身心障礙手冊之中、重、極重度以上之肢體障礙或合併肢體障礙之多重障礙者。
(2)持有臺北市身心障礙證明障礙類別為第七類且ICD診斷為註記【05】者。

服務內容

生活照顧及訓練、保健及復健服務、社會工作及相關支持性服務。

機構物資需求

（常態性）奶粉、尿布、衛生紙、濕紙巾、看護墊、酒精
（臨時性）電磁爐、罐裝管罐奶

▲▼ 給力健身房的教練協助身心障礙者活動肌肉) 。（圖／善耕365公益媒合平台 提供)

▲給力健身房的教練協助身心障礙者活動肌肉。

走進機構，認識不一樣的存在

「給力健身房」希望運用每個月僅公休一天的時間為社會付出，因此，透過善耕365的媒合，「給力健身房」在2019年10月集體動員前往興隆照顧中心為身心障礙者提供肌群的舒展活動。然而，事前的準備工作、課程設計都非常費時，因為服務對象是身心障礙者，為了能讓活動發揮最大的功效，給力健身房積極與中心的李主任來回溝通、調整課程方案，而他們也很用心帶來許多輔助道具與獎品跟服務對象們互動。教練說：「他們並沒有太大的差別，我盡可能用同理心的心態，避免稱呼他們是病患，所以我剛剛就以學員呀等去做一個稱呼。我覺得就跟一般人是沒有什麼不一樣，只是可能身體上沒有那麼方便。」

在訪問李主任了解機構之餘，他說到：「機構人力短缺，別說社工師，連社工員都應徵不到，看到給力健身房這樣來做志工服務很是感激」。李主任的心聲，或許也是多數服務身心障礙者夥伴的心聲，許多時候他們因為身體的缺陷、語言表達能力有限，無法清楚地說明自己的需求與感受，也讓在服務、照顧身心障礙者時具有一定的挑戰，畢竟比起兒童、青少年、婦女等族群，身心障者需要更多人力、精神、時間來做陪伴，而人力短缺也成為機構的棘手問題。

雖然專業人士缺乏，但幸好有自願的志工加入服務行列，服務當天，有幾名自發性的志工夥伴從旁輔助身心障礙者活動，小心翼翼的聽從照顧員的指示，先理解身心障礙者的狀況，再配合給力健身房的活動設計，協助身心障礙者達到肌肉的舒展，因為給力設計的活動有競賽性質，可以看到大家都卯足全力投入其中，看似簡單互動遊戲，也讓沉浸在這個氛圍中的大家不由自主的笑了出來。李主任也說：「希望有大量的志工願意來到第一線和身心障礙者互動。」

社會應該有更多的理解，和理解之後的行動，讓我們一起讓社會變得更好。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站
【身心障礙者和我們一樣，需要被愛被關懷 - 臺北市興隆照顧中心】

▼ 機構資訊 ▼

機構粉絲專頁：臺北市興隆照顧中心
聯絡人／電話：李主任 (02)2938-1841
地    址：臺北市文山區興隆路四段105巷45號2樓（興隆公宅二區2樓）
傳    真：(02)2938-1838
信    箱：dep499@eden.org.tw

▼ 免費媒合企業志工 ▼

「善耕365公益媒合平台」透過雲端的方式，媒合志工參與社會服務，讓需要幫助的社福團體，透過善耕365輕鬆找到志工，希冀讓社會服務能發揮最大的價值，讓企業實踐社會責任。歡迎有需要的企業，填寫線上表單免費申請

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