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和泰產險高層異動！董事長由張永固出任　「前保發中心副總」章明純接任總經理

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▲和泰產物保險，和泰產險。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲和泰產物保險。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

和泰產險11日公布訊息，由於原董事長鄭林經、總經理詹文全任期屆滿，繼3日股東臨時會改選，由前全球人壽總經理張永固出任董事長；11日另召開董事會決議，總經理一職聘任前財團法人保險事業發展中心副總經理章明純接任，報請主管機關審查合格後生效。

和泰產險表示，自2017年和泰汽車集團入主和泰產險以來，在原董事長鄭林經、副董事長劉源森、原總經理詹文全領導全體同仁共同努力下，秉持「顧客第一」的服務理念，結合和泰汽車集團於汽車領域的專業資源，快速充實發展車險商品，以黑馬姿態勇創佳績，業績成長連年創下新高，為和泰產險打造穩固的根基。

面對未來，和泰產險經營策略將由積極拓展業績，轉變為優化服務品質；新任董事長張永固於保險產業界中經歷安聯人壽、國華人壽、全球人壽、朝陽人壽總經理豐富營運管理經驗，其中於全球人壽任職期間致力於制定各項制度規章，積極規畫核心新系統升級轉型等策略，實戰資歷卓越。

和泰產險也延攬前保發中心副總經理章明純為新任總經理，具備產壽險實務經驗30年以上，曾任國內產壽險公司高階主管、華南產險副總經理、台壽保產險總經理，嫻熟保險業的營運管理。

和泰產險表示，期許倚重兩位長才，帶領經營團隊在業務、作業、管理，「3大面向」深化品質管理、提升營運績效，對內打造優質的工作環境，對外提供貼心的客戶服務，與公司、客戶、員工等共創多贏的新局面，在產險業裡創造更多亮眼佳績。

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