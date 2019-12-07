　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠　每年募血破10萬袋

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠　每年募血破10萬袋。（圖／公關提供）

▲和泰汽車黃南光董事長(左)與新竹捐血中心林冠州主任(右)於和泰10號捐血車捐贈儀式合影。(圖／公關提供，下同)

生活中心／台北報導

TOYOTA、LEXUS和HINO台灣總代理和泰汽車長期致力於社會公益活動，因觀察到各地捐血中心有捐血車的需求，捐血車巡迴機動性高，募集台灣血液量超過一半以上，然而平均打造一台捐血車需花費約600萬元，造價昂貴。自2011年起，和泰汽車運用代理銷售的HINO大型車底盤，根據各地捐血中心的需求，搭載先進的採血設備打造捐血車，每年至少捐贈一台和泰號捐血車，2019年捐贈給新竹捐血中心第10台和泰號捐血車，12月5日於TOYOTA中壢營業所正式啟用。

▲▼和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠　每年募血破10萬袋。（圖／公關提供）

▲和泰汽車黃南光董事長(中)、劉松山協理(右一)、血液基金會黎蕾處長(右三)、新竹捐血中心林冠州主任(右二)、桃苗汽車余明光董事長(左三)、陳俊哲副董事長(左二)、張喬柏總經理(左一)於和泰10號捐血車剪綵啟用儀式合影。

和泰汽車捐贈的捐血車占全台捐血車數量約14%，是台灣捐贈最多捐血車的企業，歷年來和泰號捐血車累計募血超過90萬袋，為台灣血液庫注入超過2億c.c.血量，平均每月服務全台上萬名捐血民眾，每年募血量破10萬袋，今年加入和泰10號捐血車後，預計每年可再擴大募集575萬c.c.血量，為台灣醫療用血提供強力支援。

根據台灣血液基金會統計發現，台灣國民平均捐血率超過7%，是世界捐血率第一的國家，但數據顯示年輕人捐血率卻逐年下降，去年17至20歲民眾的捐血率僅14.09%，為近20年來新低。為協助提升年輕族群捐血率，今年和泰汽車將和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦超過30場捐血活動，成為首家與台灣血液基金會、大學攜手合作的企業，截至目前為止超過2,000名學生踴躍捐血，募集近3,000袋血量，活動期間還搭配鼓勵首捐者的廣宣活動，讓和泰號捐血車進駐大學捐血活動的首捐比例高達29%，相較於全台整年度平均14%高出許多，希望讓更多年輕人了解捐血的意義，並培養捐血習慣。

ET快訊
入冬首發低溫特報！新北等5縣市首亮「黃燈」　低溫恐探10度以
林森北路四面佛「燒成火海」！疑雨衣男丟汽油彈
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠　每年募血破10萬袋

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

南湖大山、雪山、合歡山飄初雪！　民眾興奮見銀白世界：剛好逢假日

和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠　每年募血破10萬袋

小禎35歲生日禮物超驚喜　「貓奴」少女心大噴發

新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看哭幻滅：明天要訂婚了　網傻爆：會卡住

海軍基地傳槍響「4死8傷」沙烏地國王秒Call川普表哀悼！

SBL／九太新洋將7日到　205公分布魯克斯助陣

見澳門新一屆政府團隊　韓正：全面貫徹「一國兩制」方針

禿子、探子有望同台！韓國瑜8日新北造勢　侯友宜現身輔選

靠「玩拼圖」練出化學家技能　諾貝爾得主鼓勵青年：跳出既有模式、不畏錯誤

喝醉拒付99萬帳單！　孫生東區夜店「遭安管強行拖走」…現場片曝光

他救泰國困穴13生　馬斯克罵「戀童癖」躲賠償58億：對人性有信心了

丹麥甜心瓦茲妮亞琪　宣布明年澳網後退休

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

公益熱門新聞

和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠

有洋蔥！植物人返家陪爸爸過節

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

英籍米其林美女主廚來台公益行愛

磐石勇士單車環島「送愛進偏鄉」

東森購物廠商年捐上萬餃子助弱勢

東森總裁廖尚文老人院陪爺奶尬歌

願望認購！　喜願基金會辦晚宴助重症病童

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

「被世界遺忘的角落」微縮特展

女企業家郭新政挺環保愛地球

將才學堂計畫　助台小將躍上國際

麥當勞愛不找零櫃台銅板捐助病童

夢飛行2019　24名身心障礙童圓夢遊港

更多熱門

相關新聞

病翁付不出醫藥費台電雪中送炭

病翁付不出醫藥費台電雪中送炭

周老先生一家四口，他與兒子領有身心障礙手冊，兒病情嚴重住安養院，妻日前過世，自己病情也惡化，付不出醫藥費。一肩扛起家庭重擔的女兒只靠低收入戶微薄補助，生活陷入困境。台電台中區營業處得知，6日會同里長前往，先致贈2萬元救急度難關，讓周老先生備感溫馨，直誇台電是照顧社會弱勢的良心企業。

集保結算所30週年　暖心傳愛社會共好

集保結算所30週年　暖心傳愛社會共好

黃偉哲力薦庇護工場年菜伴手禮

黃偉哲力薦庇護工場年菜伴手禮

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

單親媽賣烤地瓜　兒立志當警護她

單親媽賣烤地瓜　兒立志當警護她

關鍵字：

和泰汽車捐血公益愛心雲

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

爆乳網紅「激凸逛街」實驗　路人表情逐漸「變了」

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

「雄中周子瑜」3年前爆紅！近況曝光驚呆網

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面