和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠　每年募血破10萬袋

▲和泰汽車黃南光董事長(左)與新竹捐血中心林冠州主任(右)於和泰10號捐血車捐贈儀式合影。(圖／公關提供，下同)

生活中心／台北報導

TOYOTA、LEXUS和HINO台灣總代理和泰汽車長期致力於社會公益活動，因觀察到各地捐血中心有捐血車的需求，捐血車巡迴機動性高，募集台灣血液量超過一半以上，然而平均打造一台捐血車需花費約600萬元，造價昂貴。自2011年起，和泰汽車運用代理銷售的HINO大型車底盤，根據各地捐血中心的需求，搭載先進的採血設備打造捐血車，每年至少捐贈一台和泰號捐血車，2019年捐贈給新竹捐血中心第10台和泰號捐血車，12月5日於TOYOTA中壢營業所正式啟用。

▲和泰汽車黃南光董事長(中)、劉松山協理(右一)、血液基金會黎蕾處長(右三)、新竹捐血中心林冠州主任(右二)、桃苗汽車余明光董事長(左三)、陳俊哲副董事長(左二)、張喬柏總經理(左一)於和泰10號捐血車剪綵啟用儀式合影。

和泰汽車捐贈的捐血車占全台捐血車數量約14%，是台灣捐贈最多捐血車的企業，歷年來和泰號捐血車累計募血超過90萬袋，為台灣血液庫注入超過2億c.c.血量，平均每月服務全台上萬名捐血民眾，每年募血量破10萬袋，今年加入和泰10號捐血車後，預計每年可再擴大募集575萬c.c.血量，為台灣醫療用血提供強力支援。



根據台灣血液基金會統計發現，台灣國民平均捐血率超過7%，是世界捐血率第一的國家，但數據顯示年輕人捐血率卻逐年下降，去年17至20歲民眾的捐血率僅14.09%，為近20年來新低。為協助提升年輕族群捐血率，今年和泰汽車將和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦超過30場捐血活動，成為首家與台灣血液基金會、大學攜手合作的企業，截至目前為止超過2,000名學生踴躍捐血，募集近3,000袋血量，活動期間還搭配鼓勵首捐者的廣宣活動，讓和泰號捐血車進駐大學捐血活動的首捐比例高達29%，相較於全台整年度平均14%高出許多，希望讓更多年輕人了解捐血的意義，並培養捐血習慣。