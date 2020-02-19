善耕365／抵抗武漢肺炎！老五老為高風險族群　緊急募集300支額溫槍

圖、文／善耕365

(故事/照片：財團法人老五老基金會提供)

緊急！面對武漢肺炎來勢洶洶，原來傳統體溫計或耳溫槍都會直接碰觸到個人身體，對防疫並不安全！馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示，武漢肺炎的新型冠狀病毒，在慢性病患者和老人身上特別容易引起嚴重的症狀，老年人抵抗力又比較弱，更是成為呼吸道疾病的易發人群，居服員現在外出探訪老人家，也開始要多多注意長輩們的身體健康。財團法人老五老基金會現在向社會大眾募集「300支額溫槍」，因為平均每位居服員都需照顧7-8位長輩，必須要有充足的額溫槍來為長輩的健康把關。

助老故事 - 林爺爺原本絕望的人生，從此有了轉機

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▲居服員協助林爺爺到家裡附近散步。（圖／老五老基金會提供）

78歲的林爺爺，因行走不便，外出多倚賴輪椅行動，接受老五老基金會居家服務已3年。爺爺說：「之前因為退化，曾住過養護中心，現在雖然回到家裡了，但白天子女都需工作，如果沒有阿誠（居家服務員）來，不知道會過著怎麼樣的生活，真的是很慶幸有他的幫忙！」每次沐浴完，最喜歡拿起麥克風、唱著那首年少時最愛的歌 -「東山再起」，居服員阿誠就會在一旁靜靜地當觀眾，一邊聽著爺爺分享過去在KTV工作時所發生的趣事。在他們的互動中，可以感受到滿滿的感動與溫馨，生活中他們就是最好的朋友！

助老故事 - 開啟失智症爺爺的世界，居服員成為爺爺記憶中的家人

▲居服員到家中陪伴王伯伯聊天，一邊幫他按摩肌肉。

王伯伯今年67歲，患有中風的他，三年前發現得了失智症，漸漸對近期發生的事物都記不住了。初期，居服員到家中服務時，伯伯總是不多話，也不太與人互動，但在居服員阿富幾個月的用心照料及陪伴下。

現在，伯伯與人的互動增加了，服務員也會協助伯伯做些簡單關節活動，延緩身體的退化，因為阿富的用心及細心，讓伯伯每天都期待阿富的到來，兩人總可以天南地北的聊天，不僅聊得開心，阿富也常逗著伯伯呵呵大笑，因為無私、真誠的付出，讓愛的距離縮短，人的關係也更親密了。

老五老基金會提倡「越老、活得越好！」

人一旦上了年紀身體機能就會慢慢退化，因應每個人情況不同，而有不一樣的退化狀況，此時日常的照顧及陪伴成了老年生活最重要的議題。目前，老五老基金會提倡照顧服務是人助互助的主要內涵，並持續推動專業服務，包含長期照顧服務、伴獨360-關懷老人計畫，以及其他社會福利，並透過社會倡導喚起社會大眾重視老人議題，著重「活躍老化」、「世代共融」與「友善環境推動」，期待與社會大眾一起越老、活得越好。



原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【抵抗武漢肺炎！ 老五老為高風險族群 緊急募集300支 額溫槍】

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