　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020國際自由車環台賽　「桃園市站」24日預演交通管制

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園警分局製作交通管制宣傳單，請用路人配合交通管制措施。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局宣導交通管制措施，請用路人配合。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020國際自由車環台賽「桃園市站」、即將於3月2日登場，桃園警分局指出，比照正式比賽規模24日進行預演，當天上午8點至10點，從桃園市政府出發，沿線賽道將進行階段式封閉管制，管制期間嚴禁任何人、車進入賽道，待車隊通過後才開放通行，籲請用路人配合交通管制措施並提前改道，俾利活動順利進行。

▲桃園警分局製作交通管制宣傳單，請用路人配合交通管制措施。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局除規劃交通疏導勤務，由警方及義交共同維護交通外，還製作交通管制宣傳單，提前向賽道沿線金融機構、社區管委會及商家發放，請用路人配合交通管制措施並提前改道，俾利活動順利進行。

一年一度的「國際自由車環台賽-桃園市站」於3月2日登場，比賽路線從桃園區桃園市政府出發，依序行經台4、61、15、66、3、3乙、4、7線道等路段，終點則是復興區角板山仁愛停車場，總長約123.27公里，警方預定24日預演比賽行進時的交通管制，呼籲用路人配合。

來自世界各國24支菁英隊伍參賽，選手人數約192名，全程由國際媒體隨行拍攝，規模十分盛大，隊伍從桃園市政府出發開始熱身路線，並於桃園區藝文展演中心正式進入競賽路線。警方提醒，參賽選手技術高超、騎乘速度快，競賽期間可能會跨越到對向車道，警方將會嚴格管制賽道，針對無分隔島路段實施「雙向交通管制」、有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」，以確保選手安全。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
北市「胡析延」找到了　失聯原因曝光
劉真裝葉克膜17天爆轉院！　振興醫院回應了
快訊／王燕軍：李登輝住院第二天感染肺炎　意識尚清楚、治療中
LIVE／李登輝健康傳惡化　辦公室主任王燕軍現身說明
義大利新增34例確診　境內「累計113例」10城封鎖鎖不住病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「築夢補助50萬」共創台東部落食尚藍圖　3月15日報名截止

台東縣109年中小學聯合運動會田徑項目閉幕　4項6人破大會紀錄

2020國際自由車環台賽　「桃園市站」24日預演交通管制

基市府人員明起禁止前往中港澳　林右昌召集相關局處落實防疫

桃園新屋百年來首位立委　黃世杰率先成立新屋服務處

波麗士大人來到「小人家」　活靈活現演出吸睛短劇

訪美國佛州州政府　台南市議長郭信良暢談台南與台灣特色

全國600件花燈參賽　台中監獄「鳳凰展翅」機關組奪冠

開學在即！侯友宜嚴令各學校落實防疫　教職員非必要勿到疫區國家旅遊

宜市800祈福防疫香袋發送秒殺　26日加碼1000個再安民心

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

「築夢補助50萬」共創台東部落食尚藍圖　3月15日報名截止

台東縣109年中小學聯合運動會田徑項目閉幕　4項6人破大會紀錄

2020國際自由車環台賽　「桃園市站」24日預演交通管制

基市府人員明起禁止前往中港澳　林右昌召集相關局處落實防疫

桃園新屋百年來首位立委　黃世杰率先成立新屋服務處

波麗士大人來到「小人家」　活靈活現演出吸睛短劇

訪美國佛州州政府　台南市議長郭信良暢談台南與台灣特色

全國600件花燈參賽　台中監獄「鳳凰展翅」機關組奪冠

開學在即！侯友宜嚴令各學校落實防疫　教職員非必要勿到疫區國家旅遊

宜市800祈福防疫香袋發送秒殺　26日加碼1000個再安民心

迷幻小手捧狗臉摸摸！下秒女主被咬尖叫　網壞笑：不愧是吉娃娃

定心化煞！家裡擺經書有眉角　地點「3好5壞」結果差很大

UBA／新人王網路票選　政大林彥廷暫居領先

資深歌手罕見「蒙面」開唱...邊噴酒精邊握手全力防疫！

肥美肉墊被嫌乾！汪抹神油變「亮晶烏魚子」　網友想吃

重情義！湖人買斷卡森斯　承諾讓他在陣中復健到季末

幸福案例／旅與憩

眼球淨化！　Rain❤️金泰希合體「穿情侶裝」拍廣告

烏龍！北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草⋯根本沒入境台灣

中職／黃子鵬腸胃炎導致往下掉　熱身賽首度先發掉7分　

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

嘉義中山路科技執法4/1上路

大老婆臉書嗆小三條件差

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

慢車道直通溪裡！林邊放索橋奪命

宮廟藏軍火　警攻堅逮人

「新冠」衝擊釋迦外銷　台東提高補助化危機

錯收電費14年　台電找老阿嬤私了

陸客曾誇大牛牛肉麵便宜夠味！

高雄11家藥局改夜間排買口罩

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

屏東森之行　限量兩梯次24組名額

高市選委會指罷韓總部違法！最將裁罰100萬

90嬤想孫走出門　迷路遇警助返家

更多熱門

相關新聞

陽明山花季擴大交管　警公布疏導措施　

陽明山花季擴大交管　警公布疏導措施　

「2020陽明山花季」活動訂於今年年2月15日起至3月22日期間舉行，北市政府警察局為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並將於期間的例假日實施花季期間交通管制措施，另視陽明山區交通狀況機動調整管制時間範圍。

淡水老街春節禁車進入　用路人需改道

淡水老街春節禁車進入　用路人需改道

春節假期將屆　桃警實施交通與酒駕宣導

春節假期將屆　桃警實施交通與酒駕宣導

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

藝人趙駿亞推警　倒地撞改道牌

藝人趙駿亞推警　倒地撞改道牌

關鍵字：

2020國際自由車環台賽預演交通管制

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面