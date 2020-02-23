2020國際自由車環台賽　「桃園市站」24日預演交通管制

▲桃園警分局宣導交通管制措施，請用路人配合。（圖／桃園警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020國際自由車環台賽「桃園市站」、即將於3月2日登場，桃園警分局指出，比照正式比賽規模24日進行預演，當天上午8點至10點，從桃園市政府出發，沿線賽道將進行階段式封閉管制，管制期間嚴禁任何人、車進入賽道，待車隊通過後才開放通行，籲請用路人配合交通管制措施並提前改道，俾利活動順利進行。

桃園警分局除規劃交通疏導勤務，由警方及義交共同維護交通外，還製作交通管制宣傳單，提前向賽道沿線金融機構、社區管委會及商家發放，請用路人配合交通管制措施並提前改道，俾利活動順利進行。

一年一度的「國際自由車環台賽-桃園市站」於3月2日登場，比賽路線從桃園區桃園市政府出發，依序行經台4、61、15、66、3、3乙、4、7線道等路段，終點則是復興區角板山仁愛停車場，總長約123.27公里，警方預定24日預演比賽行進時的交通管制，呼籲用路人配合。

來自世界各國24支菁英隊伍參賽，選手人數約192名，全程由國際媒體隨行拍攝，規模十分盛大，隊伍從桃園市政府出發開始熱身路線，並於桃園區藝文展演中心正式進入競賽路線。警方提醒，參賽選手技術高超、騎乘速度快，競賽期間可能會跨越到對向車道，警方將會嚴格管制賽道，針對無分隔島路段實施「雙向交通管制」、有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」，以確保選手安全。

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