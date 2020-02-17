陽明山花季擴大交管　北市警公布疏導措施：建議搭大眾運輸前往

▲台北市警方將對陽明山花季進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「2020陽明山花季」活動訂於今年年2月15日起至3月22日期間舉行，北市政府警察局為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並將於期間的例假日實施花季期間交通管制措施，另視陽明山區交通狀況機動調整管制時間範圍。

請繼續往下閱讀...

▲台北市警方將對陽明山花季進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市交通大隊表示，花季上山管制點例假日7時至16時，從仰德大道與至誠路口」及至善路2段1巷口進行交通管制，花季期間例假日下午14時至18時警方將會於陽明路與中橫街口、格致路與凱旋路口進行交通管制。期間只有持通行證的客貨車得通行出入。

北市警方另外規劃4個花季彈性管制點、包含格致路與菁山路口、陽明路與新園街口、至善路3段71巷口及陽金公路、中湖戰備道路口等處。北市警察局特別提醒上山賞花民眾，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸系統，民眾可在台北車站、捷運劍潭站、士林站、石牌站及北投站搭乘。

民眾也可到台北市公共運輸處網站http://5284.taipei.gov.tw/查詢相關資訊，警方也呼籲上山賞花民眾、駕駛隨時收聽警廣路況插播報導，提前改道行駛或利用替代道路下山，並遵守各路口執勤員警或義交指揮，嚴禁違規停車以免遭罰。

【其他新聞】

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染武漢肺炎行蹤個資 內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露武漢肺炎病患接觸史 副所長被火速拔官+一大過

►藥妝專員造謠引爆衛生紙之亂2.0！警追疫情黑心財 最重可判2年

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！