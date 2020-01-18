因應春節連續假期將屆　桃警實施交通疏運與酒駕宣導

▲桃園市龍潭警分局針對春節連續假期將屆，警方勘查中豐路通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等風景區交通路線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應農曆春節連假，桃園市警局龍潭分局針對國道3號龍潭交流道周邊道路與通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等易壅塞路段進行會勘與交通疏導管制；平鎮警分局也針對轄區各重要路口進行交通宣導，籲請市民在春節假期期間避開壅塞道路，另外也在傳統市場進行酒後不上路宣導，以免發生意外與受罰。

龍潭警分局為確保春節連續假期轄區交通順暢，讓市民順利返鄉過節與走春，針對轄區龍潭交流道周邊道路、小人國、六福村景點等易壅塞路段，邀集市府交通局、國道公路警察局、交通部公路總局第一區養護工程處與龍潭區各遊樂區業者進行道路會勘檢視。

▲桃園市龍潭警分局針對春節連續假期將屆，員警在中豐路通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等風景區春節期間將實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經各單位會勘協調後決議春節交通微調措施如下：

1， 小人國與六福村遊樂區聯外之中原路（桃69線），春節連續假期1月23日至1月29日，每日10至17時禁行大客貨車（客運公車除外），大客貨車請改道行駛桃68-1線。

2， 因應交通部高速公路局春節連續假期1月27日（初三）、1月28日（初四）於國道3號龍潭交流道實施高乘載管制，龍潭區大昌路與五福街口全日禁止迴轉，欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車請至大昌路與中興路口迴轉。

3，1月25日（初一）至1月29日（初五）期間，小人國於早上8時30分提早開放入園並延後閉園時間至晚間17時30分；六福村遊樂區將延後閉園時間至晚間18時，以分散進出車潮。



此外，為確保市民春節出遊行車順暢，龍潭分局建議前往小人國、六福村遊樂區遊玩之民眾行駛替代道路如下：

去程：

1，龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→新龍路→中豐路→往遊樂區方向。

2，龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向。

回程：

1，遊樂區→桃68-1線→直行台3乙線往大溪方向或右轉關西方向。

2，遊樂區→桃68-1線→中豐路→新龍路→龍潭交流道。

▲桃園市平鎮警分局針對春節連續假期將屆，員警進行交通管制與酒駕宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）



平鎮警分局針對春節連續假期將至，針對傳統市場、賣場、觀光風景遊憩景點與廟宇湧入大量採買與觀光人潮，員警18日向市民宣導交通安全與各項交通秩序維護與酒駕宣導等，以期讓市民都能平安歡度春節。

▲桃園市平鎮警分局針對春節連續假期將屆，員警在主要路口實施交通與酒駕宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，農曆春節將屆，由於尾牙期間民眾飲酒習慣及風俗等民情，國人宴席飲酒頻率增加，為了防止酒駕造成憾事，分局宣導小組今18日上午特別前進轄內各大重要路口及人潮聚集處所，向民眾宣導行車上路務必遵守相關交通法令，以確保生命與財產安全。

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