　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

因應春節連續假期將屆　桃警實施交通疏運與酒駕宣導

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市龍潭警分局針對春節連續假期將屆，警方勘查中豐路通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等風景區交通路線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警分局針對春節連續假期將屆，警方勘查中豐路通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等風景區交通路線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應農曆春節連假，桃園市警局龍潭分局針對國道3號龍潭交流道周邊道路與通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等易壅塞路段進行會勘與交通疏導管制；平鎮警分局也針對轄區各重要路口進行交通宣導，籲請市民在春節假期期間避開壅塞道路，另外也在傳統市場進行酒後不上路宣導，以免發生意外與受罰。

龍潭警分局為確保春節連續假期轄區交通順暢，讓市民順利返鄉過節與走春，針對轄區龍潭交流道周邊道路、小人國、六福村景點等易壅塞路段，邀集市府交通局、國道公路警察局、交通部公路總局第一區養護工程處與龍潭區各遊樂區業者進行道路會勘檢視。

▲桃園市龍潭警分局針對春節連續假期將屆，員警在中豐路通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等風景區春節期間將實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警分局針對春節連續假期將屆，員警在中豐路通往小人國主題樂園、六福村與石門水庫等風景區春節期間將實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經各單位會勘協調後決議春節交通微調措施如下：
1， 小人國與六福村遊樂區聯外之中原路（桃69線），春節連續假期1月23日至1月29日，每日10至17時禁行大客貨車（客運公車除外），大客貨車請改道行駛桃68-1線。
2， 因應交通部高速公路局春節連續假期1月27日（初三）、1月28日（初四）於國道3號龍潭交流道實施高乘載管制，龍潭區大昌路與五福街口全日禁止迴轉，欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車請至大昌路與中興路口迴轉。
3，1月25日（初一）至1月29日（初五）期間，小人國於早上8時30分提早開放入園並延後閉園時間至晚間17時30分；六福村遊樂區將延後閉園時間至晚間18時，以分散進出車潮。

此外，為確保市民春節出遊行車順暢，龍潭分局建議前往小人國、六福村遊樂區遊玩之民眾行駛替代道路如下：
去程：
1，龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→新龍路→中豐路→往遊樂區方向。
2，龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向。
回程：
1，遊樂區→桃68-1線→直行台3乙線往大溪方向或右轉關西方向。
2，遊樂區→桃68-1線→中豐路→新龍路→龍潭交流道。

▲桃園市平鎮警分局針對春節連續假期將屆，員警進行交通管制與酒駕宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局針對春節連續假期將屆，員警進行交通管制與酒駕宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）


平鎮警分局針對春節連續假期將至，針對傳統市場、賣場、觀光風景遊憩景點與廟宇湧入大量採買與觀光人潮，員警18日向市民宣導交通安全與各項交通秩序維護與酒駕宣導等，以期讓市民都能平安歡度春節。

▲桃園市平鎮警分局針對春節連續假期將屆，員警在主要路口實施交通與酒駕宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局針對春節連續假期將屆，員警在主要路口實施交通與酒駕宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，農曆春節將屆，由於尾牙期間民眾飲酒習慣及風俗等民情，國人宴席飲酒頻率增加，為了防止酒駕造成憾事，分局宣導小組今18日上午特別前進轄內各大重要路口及人潮聚集處所，向民眾宣導行車上路務必遵守相關交通法令，以確保生命與財產安全。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►雙人大盜綁屋主夫婦　刮財物20萬到案辯：我吃了一粒眠忘了

►33歲「轉運男」刮中200萬元+賓士　他不敢相信搜官網驚知：系金A

►現役軍人屢次在外找女人開房偷吃　「為了他的前途」人妻撤告

ET快訊
2縣市發「10°C以下」低溫警報！冷出心型「卡門渦街」
獨／謝和弦開唱前夜還掛念她！「打給Keanna內容曝」
謝和弦小巨蛋「深情吻女粉」　身份曝光...竟是這女星的媽媽！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

2020月津港燈節開幕　黃偉哲邀請全國民眾來台南一遊

春節加強安全維護工作啟動　義警、民防大隊聯袜至蘆洲警分局慰問打氣

立委四連霸全國最高票　陳亭妃感恩音樂會大爆滿

新春揮毫迎喜氣　玉井分局交安犯罪宣導作伙來

台南場大客車駕駛擴大招募活動 順利圓滿成功！

屏東來義鄉長補選　上次落選的莊景星這次扳回顏面當選！

峨眉桶柑大豐收「平均甜度12」　買20斤還可抽Gogoro

屏東勝利星村「花現鼠光」燈節登場　好有過年fu！

加強重要節日安全維護工作　善警深入牛墟掃街宣導

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

三重駕駛直衝機車群緊急甩尾　QC妹差半米飛高高2秒才回神

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

2020月津港燈節開幕　黃偉哲邀請全國民眾來台南一遊

春節加強安全維護工作啟動　義警、民防大隊聯袜至蘆洲警分局慰問打氣

立委四連霸全國最高票　陳亭妃感恩音樂會大爆滿

新春揮毫迎喜氣　玉井分局交安犯罪宣導作伙來

台南場大客車駕駛擴大招募活動 順利圓滿成功！

屏東來義鄉長補選　上次落選的莊景星這次扳回顏面當選！

峨眉桶柑大豐收「平均甜度12」　買20斤還可抽Gogoro

屏東勝利星村「花現鼠光」燈節登場　好有過年fu！

加強重要節日安全維護工作　善警深入牛墟掃街宣導

武漢肺炎再添17例！　官方累計62例…英學者估超過1700人：應考慮人傳人可能

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜

澳洲暴雨釀洪水…無尾熊淋成落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你」

鬥牛犬慘遭暴打昏迷…丟進浴缸泡清潔劑　主人：只是被鐵絲刮到

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

大魯閣嘉義館開幕　嘉義人全國免費打

達美機長空中狂灑油…地面60師生「被淋滿身」吸入痛爆　4師怒提告了！

最後一刻緊抱總長！黑鷹侍從官黃聖航告別式　殯葬業大哥悲痛送他走

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

台中梧棲送肉粽！里長曝詭異路線

參觀台東幸福住宅　變驚嚇日

2020月津港燈節開幕

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

單親爸搬水泥養活2子女　卻罹口腔癌

陳亭妃感恩音樂會大爆滿

來義鄉長補選　莊景星當選

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

被3兒子棄養！台中婦月生活費僅1500元

F1開到台中　盧秀燕體驗飆速快感

玉井分局交安犯罪宣導作伙來

春安首日查獲天九牌職業賭場

60年如一日　高樹簡清貴愛種「角瓜」

台南場大客車駕駛擴大招募活動

更多熱門

相關新聞

桃警盤查未掛牌貨車　嫌犯舉槍自戕

桃警盤查未掛牌貨車　嫌犯舉槍自戕

桃園市警局大溪分局去年8月間某日清晨，在復興區攔查一輛未掛牌小貨車，小貨車副駕駛座鄭姓男子見員警盤查時舉槍欲攻擊員警，員警情急朝鄭男左大腿、左肩處各開1槍，但鄭男最後朝自己眉心舉槍自戕，雖送醫急救仍宣告不治，檢方認為，事後在小貨車上查出二級毒品與改造手槍等證物，因鄭男案已死亡，檢方依違反槍砲彈藥罪嫌14日偵結應為不起訴處分。

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

藝人趙駿亞推警　倒地撞改道牌

藝人趙駿亞推警　倒地撞改道牌

蔡英文選前凱道造勢　交通管制看這裡

蔡英文選前凱道造勢　交通管制看這裡

台北市跨年晚會「三階段交管」　美麗華周遭也有管制

台北市跨年晚會「三階段交管」　美麗華周遭也有管制

關鍵字：

桃警春節連續假期交通管制酒駕宣導

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

雪莉過世3個月…父爭遺產！親哥怒揭內幕

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

小S深夜吐婚後14年心聲！

6星座2020前三個月偏財運爆棚！唐綺陽：水瓶2月中前多做好事

國中妹「核彈級腹痛」送醫！醫驚：有脊椎…下秒床單濕

富二代是殺人魔　藏200碎人骨　

謝和弦求婚莉婭後首現身！小巨蛋嗨跑「狂吻女粉手背」

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

從樹拉開！無尾熊抱緊孩痛苦哭喊

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面