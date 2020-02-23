「最可怕感染者」是民意代表！　段宜康呼籲：敏感時期「暫停跑攤」





▲立委段宜康。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎（COVID-19） 疫情在各國持續燃燒，中央流行疫情指揮中心23日再公布2例確診個案（案27、28），引起各界人心惶惶。前立委段宜康擔憂，現在最可怕的感染者是民意代表，呼籲民意代表暫停跑攤。

中央流行疫情指揮中心23日公布2例確診個案，為北部80多歲男性（案27）及50多歲男性（案28），2人為父子關係，白天同住，因此研判為密切接觸者傳染，為一起家庭群聚。指揮中心表示，兩名確診個案都沒有旅遊史，但案27的小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸地區，過年期間也曾與具中國旅遊史的友人聚餐，目前感染源釐清中。

面對台灣又增加確診個案，段宜康23日表示，現在最可怕的感染者就是民意代表，立委、議員每天跑婚喪喜慶，一桌一桌敬酒，動輒數十上百桌。各位想想他們每天接觸多少人？萬一哪位民意代表成為確診病例，得影響多少人？政府如何管制起？

段宜康強調，立委剛選完，議員明年才要選，「大家一起來呼籲：這段敏感時期，請民代們暫停跑攤吧！」

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