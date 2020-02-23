白富美空姐相親慘被打槍...列高危險群　未婚聯誼口罩上身哀嘆：看攏嘸

▲防疫期間，相親男女戴口罩聯誼。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎引發口罩成日常重要！為未婚男女搭橋的桃園中壢區美滿服務中心，疫情期間安排未婚男女聯誼，出現戴上口罩的情形。有參加者覺得新鮮有趣，不要以貌取人，一名女秘書則抱怨無法展現「自信美」，社工人員告訴參加者，活動結束前15分鐘會安排「拿下口罩」，期雙方加深印象找到美滿姻緣。

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▲防疫期間，相親男女戴口罩聯誼。（圖／中壢美滿提供）

中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，疫期期間，戴口罩相親是保護自己也是保護別人的必要措施。事實上，戴口罩也有讓參加者降低緊張情緒，不只是以貌取人，由只注重外貌轉為內心深度交談，也讓比較沒信心或是宅男、宅女可以侃侃推銷自己，戴上口罩後交談反而更自在，可以隨性自在交談，雙方可以聊得更投機，也許幸福就會來臨！不過，若是疫情擴大，中壢區美滿服務中心也會視情況舉辦或暫停活動。

由於疫期期間，有部分未婚男女的家長擔心兒女「安危」，希望暫緩參加，一位擔任公職的男生，甚至寄來一張戴口罩逛街照片，強調暫緩出門，一位希望找對象是護理師的工程師，美滿服務中心安排與一位骨科護士「個別一對一」，卻在家長要求半個月後才要見面；一位高個子空姐，原本希望疫期班次少，假期較多可以藉此找對象，但部分男生表示要考慮，因為空姐也算是「高危險族群」；不過，許多未婚或二春男女卻認為，只要小心，參加社交活動或未婚聯誼很正常，不用自己嚇自己。

徐乃義強調，該中心過去曾經試辦「戴面具相親」，希望未婚男女，不要只是「外貌協會」，可以經由理性交流，找到交心的對象。

►我沒有遲到，是時間遲到了！