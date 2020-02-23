12人因新冠肺炎離世！黑龍江死亡率高　鍾南山分析：處於高寒地帶

▲鍾南山近日分析黑龍江的死亡率問題。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情加速擴散，截止今（23）日下午4點49分，大陸累計確診病例已達77,016；其中，黑龍江省累計確診共480例、12人死亡，備受關注。對此，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鍾南山分析，高寒的地方死亡率就會增加，這種情況是存在的。

據了解，黑龍江目前累計確診人數共480人；其中216人治癒、12人死亡，而死亡率達2.5%，佔據大陸第三名。對此，鍾南山和中國工程院院士李蘭娟也就黑龍江疫情做出分析。

《黑龍江日報》報導，鍾南山表示，新冠肺炎患者如果有合併症、有基礎疾病，病亡危險性明顯增高，可以高達好幾倍，例如心血管病、高血壓病、糖尿病，以及一些慢性阻塞性疾病，一旦患上新冠肺炎的話，病情就比較重，康復就比較慢。

鍾南山提到，「特別是東北在我國最北的部位，由於處於高寒地帶，相對病亡率增加一些不是很奇怪，這種情況是存在的。」

▲黑龍江因處於高冷地帶，患肺部疾病的機率較高。（圖／路透社）

央廣網先前曾報導，為了全力收治重症患者，黑龍江省在哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、牡丹江4個城市設置了4所省級重症集中救治區域中心，並按照分區域集中原則，對全省重症患者實施集中收治。

據悉，在救治過程中，黑龍江省發現，患者年齡結構偏大、隱瞞病史、病情複雜是死亡率居高的最主要原因。哈爾濱醫科大學附屬第一醫院院長於凱江表示，「從死亡病例來看，一是有合併基礎性、複雜性的疾病；二是年齡比較大，前9個死亡病例平均年齡72.56歲，且透過調查發現，病人隱瞞病史，延誤了治療的最佳時間，所以死率就會比較高。」

於凱江指出，黑龍江省每年有5-6個月的寒冷天氣，因此居住在此地的居民患肺部疾病的比率較高，在原有肺臟疾病基礎上合併新冠病毒感染，將對患者造成更嚴重的打擊。

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